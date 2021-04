Urlaub unter speziellen Testbedingungen machen derzeit 189 Niederländer auf Rhodos. Foto: Getty Images/iStockphoto

Die griechische Regierung will trotz derzeit hoher Corona-Zahlen den Start der Tourismussaison retten. Hierfür laufen bereits vor dem geplanten Saisonbeginn Mitte Mai verschiedene Pilotprojekte. Am Montag wurden dafür 189 Touristen aus den Niederlanden nach Rhodos eingeladen, um dort ein Konzept in einer Hotelanlage des Mitsis Grand Beach Hotel zu testen. Berichten zufolge haben sich dafür ungefähr 25.000 Menschen beworben.

Bei der Auswahl achtete die niederländische Regierung in Abstimmung mit den staatlichen Gesundheitsbehörden und dem Reiseveranstalter Sunweb darauf, eine möglichst heterogene Reisegruppe zusammenzustellen, in der beispielsweise sämtliche Altersstufen vertreten sind. Damit soll man am Ende ein valides Ergebnis erhalten. Die Testpersonen bekommen zudem Geld dafür: 399 Euro pro Kopf, wie RND berichtet.

Nicht nur Sonnenbaden

Weiter heißt es dort, dass von den Testurlaubern mehr verlangt werde, als acht Tage nur in der Sonne zu liegen und am Pool zu entspannen. Vor, während und nach der Reise müssen sie sich Corona-Tests unterziehen. Sie dürfen die Hotelanlage nicht verlassen, müssen Abstand zu anderen Mitreisenden halten und Fragebögen ausfüllen. Begleitet wird dieses "Rhodos-Experiment" getaufte Projekt von Wissenschaftern, die das Verhalten der Urlauber beobachten: wie regelmäßig sie ihre Hände waschen, ob sie Abstände einhalten und einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Nach der Rückkehr müssen die Testreisenden für mindestens fünf Tage in Quarantäne.

Diese Ergebnisse sind auch von hoher Relevanz, sobald die Grenzen für den allgemeinen Tourismus am 14. Mai geöffnet werden. Dann sollen alle Reisenden aus der EU wieder uneingeschränkt in Griechenland einreisen dürfen. Dafür müssen sie einen Nachweis über eine vollständige Impfung gegen das Coronavirus oder ein negatives Covid-19-Testergebnis bei der Einreise vorlegen, heißt es.

In der Zwischenzeit hat Griechenland jedoch verkündet, dass schon ab dem kommenden Montag die einwöchige Quarantänepflicht bei der Einreise wegfallen soll. Dem Vorhaben der Regierung müsse am Freitag noch der Corona-Expertenstab zustimmen, berichtete am Donnerstag die Tageszeitung "Kathimerini". Voraussetzung sei, dass die Einreisenden entweder vollständig geimpft sind oder einen aktuellen negativen PCR-Test vorweisen können.

Aktuelle Entwicklungen

Außerdem wird ein Teil der Ankommenden weiterhin per Zufallsprinzip nochmals getestet. Im Land selbst müssen sich die Touristen dann an die Corona-Regeln halten, etwa die derzeit noch überall geltende Maskenpflicht. Ursprünglich hatte Athen geplant, den Beginn der Tourismussaison zum 14. Mai auszurufen und dann die Quarantäne abzuschaffen. Nun würde jedoch einfach die entsprechende Regelung nicht verlängert, die bis zum 18. April gilt, heißt es in griechischen Medien. Neben Besuchern aus der EU soll die Quarantänepflicht auch für Reisende aus Israel, den USA, Großbritannien, Serbien, Israel und den Vereinigten Arabischen Emiraten wegfallen.

Griechische Virologen rechnen auf Basis der Virenlast in Abwasserproben damit, dass die Zahl der Neuinfektionen in den kommenden Wochen weiter sinkt. Am Donnerstag hatte die Gesundheitsbehörde 3.089 Neuinfektionen gemeldet – fast 1.000 weniger als am Vortag. Noch im April soll deshalb unter anderem die Außengastronomie mit Abstandsregeln öffnen dürfen. Für Österreicher, die nach Griechenland reisen wollen, gilt derzeit allerdings bei der Rückkehr nach Österreich weiter eine Test- und Quarantänepflicht.

Nächste Teststation: Gran Canaria

Im Mai ist bereits ein zweiter Versuch geplant. Die Ergebnisse aus dem aktuellen Testlauf sollen dann zu Anpassungen der Maßnahmen geführt haben, wie auf "Reisetopia" zu lesen ist. Man bezieht sich dabei auf einen Bericht der niederländischen Zeitung "De Telegraaf". Auch dieses Projekt wird vor Ort von Wissenschaftern begleitet, die die Tätigkeiten der Urlauber beobachten und Fragebögen auswerten. Für den Versuch von Tui und Corendon dürfen sich ab Montag wieder Freiwillige bewerben. Dann soll es für acht Tage ins All-inclusive-Resort Riu Gran Canaria gehen. (max, APA, dpa, 15.4.2021)