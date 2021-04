Mehr Körperthemen:

Der BMI ist eine Maßzahl, die das Körpergewicht in Relation zur Körpergröße setzt. Er wurde 1832 von Adolphe Quetelet entwickelt. Dem belgischen Mathematiker ging es nicht um die Bestimmung von Übergewicht, sondern um eine Formel, mit der das Körpergewicht in Abhängigkeit von der Körpergröße in einer Normalverteilungskurve dargestellt werden soll.

Der BMI bezieht das Körpergewicht auf das Quadrat der Körpergröße. Die individuelle Zusammensetzung der Körpermasse aus Wasseranteil, Fett- und Muskelgewebe bleibt jedoch unberücksichtigt. Ein BMI von unter 18,5 gilt als Untergewicht. Der Normalgewichtsbereich liegt zwischen 18,5 und 24,9. Ab 25 wird von Übergewicht gesprochen, Adipositas beginnt ab einem Wert von 30.