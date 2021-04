Hadschi Bankhofer tritt aus dem ÖJC aus: "Ich kann keinen Verein verändern, wo ich nicht ernst genommen werde." Foto: privat

Wien – Wie am Mittwoch berichtet, übernimmt Oswald Klotz interimistisch bis zu einer Generalversammlung die Präsidentschaft des Österreichischen Journalistenclubs (ÖJC), der bisherige Vizepräsident folgt damit Fred Turnheim nach. Am Osterwochenende hatte der ÖJC noch mitgeteilt, dass ORF-Wien-Redakteur Hadschi Bankhofer ab Juni die Präsidentschaft übernehmen werde. Seine Bestellung wurde dann zurückgezogen, weil: Den Verbandspräsidenten (wie auch den Vorstand) kann der ÖJC nur in einer Generalversammlung bestimmen, sagen die Statuten. Bankhofer forderte daraufhin eine Vollversammlung der ÖCJ-Mitglieder oder eine Generalversammlung, "um die Mitglieder zu fragen".

Jetzt ist Bankhofer aus dem Journalistenclub ausgetreten, sagt er dem STANDARD. Mit dem Verein wolle er "nie wieder was zu tun haben". Bankhofer: "Ich habe keine Chance gehabt, etwas zu verändern. Man muss auch Misserfolge eingestehen: Beim ÖJC bin ich gescheitert. Ich fühlte mich dort völlig allein. Ich hab mich – damit kein böses Blut entsteht – beim wütenden Ex-Präsidenten sogar schriftlich entschuldigt, dass ich ihn enttäuscht habe. Aber ich kann keinen Verein verändern, wo ich nicht ernst genommen werde und niemand tut, was ich sage." (red, 12.4.2021)