Die Raiffeisen-Bank selbst gab bekannt, dass das Arbeitsverhältnis bereits am 19. März aufgelöst worden war. Foto: Reuters/Foeger

Als die bosnische Sonderpolizei Sipa am Montag zu seinen beiden Wohnsitzen in Sarajevo kam, um eine Hausdurchsuchung durchzuführen und ihn zu verhaften, war er nicht mehr aufzufinden. Karlheinz D. ist offenbar untergetaucht. Der Kärntner, der bis vor kurzem Direktor der Raiffeisen-Bank in Bosnien-Herzegowina war, wird von den Behörden wegen des Verdachts der internationalen Finanzkriminalität und Geldwäsche gesucht. Die Raiffeisen-Bank selbst gab bekannt, dass das Arbeitsverhältnis mit D. bereits am 19. März aufgelöst worden war und D. damals von seiner Position zurücktrat, nachdem er einen Interessenkonflikt angegeben hatte.

Deutsche Staatsanwälte

Die Raiffeisen-Bank verweist darauf, dass sie zu diesem Zeitpunkt die Vorwürfe der Geldwäsche gegen D. nicht gekannt habe. Für D. gilt die Unschuldsvermutung. Die Untersuchung in dem Fall wurde von der deutschen Staatsanwaltschaft eingeleitet, nachdem der Verdacht aufgekommen war, dass dubios erworbenes Geld durch D. gewaschen worden sein könnte. 525.00 Euro sollen demnach aus den Vereinigten Arabischen Emiraten an D. überwiesen worden sein. Im Oktober 2020 das Geld von D.s Konto dann auf ein Konto des in Russland geborenen Deutschen Erich K. transferiert worden sein.

K. soll danach wiederum versucht haben, die Geldmittel in Schneverdingen in Niedersachsen für Immobilienkäufe zu verwenden. Er soll den deutschen Ermittlern zufolge mit der in Ungarn registrierten Cluster Group Ltd. einen Darlehensvertrag abgeschlossen haben.

Internationale Rechtshilfe

Sowohl die bosnische Staatsanwaltschaft als auch die Sonderpolizei Sipa agieren im Rahmen der internationalen Rechtshilfe und der Zusammenarbeit mit Institutionen Österreichs und Deutschlands. Der Direktor der Agentur zur Verhütung von Geldwäsche in Sarajevo, Jasmin Mahmuzić, spricht von "Nulltoleranz", wenn es um Geldwäsche geht. Auch Karlheinz D. meinte – damals noch in seiner Funktion als Bankendirektor – in einem Interview, dass die Banken in Bosnien-Herzegowina verpflichtet seien, die Vorschriften zur Verhinderung der Terrorismusfinanzierung sowie die Vorschriften und Standards der EU einzuhalten.

In einer seiner letzten Aussendungen als Geschäftsführer heißt es aber auch: "Wir möchten unseren Kunden die Zusammenarbeit mit uns erleichtern, d. h. ihnen ermöglichen, unsere Dienstleistungen mit minimalem Aufwand zu nutzen." (Adelheid Wölfl aus Sarajevo, 14.4.2021)