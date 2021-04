Swarovski macht sich Sorgen um ihren Welpen Winnie: Zu sehen in "Verstehen Sie Spaß?" am Samstag in "Verstehen Sie Spaß?". Foto: ORF/ARD/SWR/TVNOW/Stefan Gregorowius

München – Unter Tränen sucht Moderatorin Victoria Swarovski (27) ihren Welpen Winnie, den ein Fachmann mit einem Staubsauger aus einem Lüftungsschacht holen will. Auch Sänger Luca Hänni (26) und TV-Koch Horst Lichter (59) werden reingelegt, wenn es am kommenden Samstag ab 20.15 Uhr erstmals in diesem Jahr auf ORF1, ARD und SRD heißt: "Verstehen Sie Spaß?" Gesendet wird live aus den Bavaria Studios in München – Corona-bedingt ohne Publikum im Saal.

Im Studio begrüßt Guido Cantz zahlreiche prominente Gäste, die freiwillig oder unfreiwillig an der Entstehung der Clips beteiligt waren. Während die Moderatorinnen Swarovski und Sonja Zietlow sowie ihr Kollege Lichter und Sänger Hänni nach allen Regeln der Kunst aufs Korn genommen wurden, stellten Entertainerin Sarah Lombardi, Schauspieler Jürgen Vogel und Comedian Martin Reinl ihre Lockvogel-Qualitäten unter Beweis. Zudem gibt es bei "Verstehen Sie Spaß?" eine Duett-Premiere von Lombardi und Hänni, die ihre neuen Titel "Love is Love" und "Durch die Nacht" vorstellen. (APA, 15.4.2021)