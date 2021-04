In der Kategorie "Lifestyle, Fashion & Beauty" – "Åka Skidor" aus Schweden ist "Magazine of the Year", Burdas "einfach los" ist "Newcomer of the Year"

Wien – Am Donnerstag wurden die Gewinner des European Magazine Awards bekanntgegeben. Das STANDARD-Magazin "STANDARD Schule", es erschien im Herbst 2020 und richtet sich vor allem an Jugendliche und auch Lehrerinnen und Lehrer, wurde in der Kategorie "Lifestyle, Fashion & Beauty" ausgezeichnet.

"Magazine of the Year" ist 2021 der schwedische Titel "Åka Skidor", zum "Newcomer of the Year" wurde das deutsche Projekt "einfach los" gekürt, herausgegeben von Hubert Burda Media. Der "European Digital Publishing Award" geht dieses Jahr an n-tv.de, "Content Creator of the Year" ist BMW.

Die European Publishing Awards werden vom Medienverlag Oberauer vergeben und zeichnen jährlich die besten Magazine, Zeitungen und digitalen Medien Europas aus. (red, 15.4.2021)