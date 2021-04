Was hat eine Lokomotive mit der Schweizer Krankheit zu tun? Foto: visitslovenija Getty Images

Während man im Lockdown physisch vorwiegend an die eigenen vier Wände gebunden ist, kann man zumindest gedanklich durch die Welt streifen. Doch selbst für Weltenbummler dürfte das Quiz von STANDARD-User R. Gössinger zur Herausforderung werden. Denn was haben das Londoner System und das Indische Problem gemeinsam, welches Kind berühmter Eltern wurde am östlichsten Ort gezeugt, und was ist eigentlich ein Italienisches Windspiel? Versuchen Sie sich an diesen zehn kniffligen Fragen:

Und, wie haben Sie abgeschnitten? Teilen Sie Ihr Ergebnis im Forum! Möchten auch Sie ein Quiz veröffentlichen, dann schicken Sie es an ugc@derstandard.at (mawa, 19.4.2021)