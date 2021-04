Heuschreckeninvasion

Der Spanier Luis Tato hat dokumentiert, welchen verheerenden Schaden Wüstenheuschrecken im vergangenen Jahr in Ostafrika anrichteten. Sie verschlangen alles, was ihnen in den Weg kam, und sind eine enorme Bedrohung für die Nahrungsmittelversorgung und den Lebensunterhalt von Millionen von Menschen. Die Krise erreichte historische Ausmaße: Zehn Länder am Horn von Afrika und im Jemen wurden befallen. Einige Gebiete in Ostafrika, wie zum Beispiel Kenia, hatten seit mehr als 70 Jahren keine so schweren Verwüstungen durch Wüstenheuschrecken mehr erlebt. (Markus Böhm, 18.4.2021)

Nähere Infos: Sony World Photography Awards 2021

Weiterlesen

Klippenspringen und Melancholie: Ausgezeichnete Fotos aus aller Welt

Reisefotos des Jahres: Diese Bilder nehmen uns mit in die Ferne

Mütter hinter dem Vorhang und andere tiefgründige Porträts

Diese Naturfotos sind ausgezeichnet

Die schönsten Aufnahmen historischer Orte weltweit

Das sind die besten Tierfotos des Jahres

Die Gewinnerfotos des größten Fotowettbewerbs der Welt

Historische Orte, spektakulär fotografiert

Die witzigsten Wildtierfotos des Jahres

Die besten Drohnenfotos des Jahres