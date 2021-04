Auch einzelne Szenarios des 2D-Prügelspiels sind im Trailer zu sehen – wie etwa ein Boss-Fight in einem Hinterhof. Foto: Tribute Game

Im März wurde der Release eines neuen Spiels rund um das vor allem in den 1980er-Jahren populäre Ninja Turtles-Franchise angekündigt – wobei sich das Werk mit dem Namen Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge auch grafisch an der Hochphase der pizzaliebenden Schildkröten orientiert und vom Spielehallenklassiker Teenage Mutant Ninja Turtles: Turtles in Time inspiriert wurde.

Das Spiel soll noch im Jahr 2021 für PC und Konsolen erscheinen. Nun zeigt ein aktueller Trailer auch ausführlicher, wie das eigentliche Gameplay aussehen soll. So werden hier etwa die Special Moves der einzelnen Ninja Turtles ebenso wie Möglichkeiten des Koop-Gameplays gezeigt. Auch einzelne Szenarios des 2D-Prügelspiels sind zu sehen – wie etwa ein ramponiertes TV-Studio und ein Boss-Fight in einem Hinterhof.

Dotemu

Das Video vermittelt klar den Eindruck, dass das Spiel vor allem im Couch-Koop-Modus mit Freunden Spaß machen dürfte. Bis zu vier Spieler können gemeinsam gegen Shredders Schergen in den Kampf ziehen. Geworben wird explizit mit dem "Oldschool"-Gameplay, welches aber wiederum mit modernen Spielmechaniken kombiniert werden soll.

Verbunden mit der Ankündigung im März wurde zum damaligen Zeitpunkt auch ein erster Trailer veröffentlicht, der wiederum ein Remake des Intros zur damaligen Zeichentrickserie zeigte. Ein konkretes Veröffentlichungsdatum ist noch nicht bekannt. (stm, 15.4.2021)