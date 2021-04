Noch sind die Geschäfte in Wien geschlossen. Doch es kündigen sich Anfang Mai einige Shop-Eröffnungen an

Isabel Marant

Mit Wiedereröffnung der Geschäfte am 3. Mai wird auch der erste Flagship-Store von Isabel Marant in Wien eröffnet. In die Räumlichkeiten am Bauernmarkt 15, wo Nicole Doleh den Multibrand-Store Inked und seit zehn Jahren auch das Label Isabel Marant führte, werden nun auf 100 Quadratmetern beide Linien des französischen Modelabels zu haben sein. Der Shop Inked Box wiederum findet in Zukunft am Bauernmarkt 18 ein Zuhause.

So sieht die Frühjahrskollektion von Isabel Marant aus, die nun in den Läden hängt. Foto: Lucas BARIOULET / AFP

Isabel Marant

Am Bauernmarkt 15, 1010 Wien

isabelmarant.com





Balenciaga

Pre-Fall-Kollektion 2021 von Balenciaga Foto: Balenciaga

Ein Look aus der Pre-Fall-Kollektion 2021 von Balenciaga wurde kürzlich vor einer Fototapete der Hofburg in Wien inszeniert. Nun wird das französische Modehaus einige Meter weiter im Goldenen Quartier in der Seitzergasse 1–3 auf 230 Quadratmetern seinen ersten Flagshipstore in Wien eröffnen.

Balenciaga

Seitzergasse 1–3, 1010 Wien

balenciaga.com

Rosa Mosa

Das in Wien ansässige Label Rosa Mosa eröffnet nach einem Intermezzo an der Linken Wienzeile einen neuen Shop in der Schleifmühlgasse 18 im vierten Bezirk. Neben Schuhen und Accessoires von Rosa Mosa wird es dort Objekte des Künstlers Christian Ruschitzka sowie Mode von Eatable geben.

Rosa Mosa

Schleifmühlgasse 18, 1040 Wien

rosamosa.com

Hypeneedz

Nach München nun auch in Wien: der Shop von Hypeneedz. Foto: Otto Immobilien

Der Shop der 2017 in München gegründeten Verkaufsplattform Hypeneedz ist vor einigen Wochen in der Rauhensteingasse 10 in ein 178 Quadratmeter großes Geschäftslokal eingezogen. Angeboten werden limitierte Streetwear-Stücke und Sneakers von Marken wie Supreme, Gucci, Adidas oder Yeezys, die Sammler weiterverkaufen.



Hypeneedz

Rauhensteingasse 10, 1010 Wien

hypeneedz.com

(red, 24.4.2021)