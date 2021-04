Ein Foto des Dänen Mads Nissen aus einem brasilianischen Pflegeheim wurde zum weltbesten Pressefoto des Jahres 2021 gekürt. Foto: Mads Nissen/ Politiken/ Panos Pictures / WPP

Hier kommen die Mediennews von heute:

World Press Photos 2021: Däne Mads Nissen gewinnt mit Umarmung in Corona-Zeiten – Zu sehen ist die Umarmung einer 85-Jährigen und einer Krankenschwester in Brasilien – Insgesamt wurden mehr als 75.000 Arbeiten von rund 4300 Fotografen eingereicht



Bayern: Kurz soll deutschen "Freiheitspreis der Medien" bekommen – Der ÖVP-Politiker sei ein "Brückenbauer Europas und Kommunikator der Freiheit", heißt es. Die Laudatio soll der griechische Ministerpräsident Mitsotakis halten – "Absurd" und "grotesk" finden das SPÖ und ÖVP

TV-Tagebuch: "Pro und Contra" mit Ex-Politikern auf Puls 4: Befreiung vom Politalbtraum – Gäste mit Erfahrung bezüglich Politrückzug diskutierten über den "Albtraum-Job Politik"

Serienreif-Podcast: Diese Serien retten den Corona-Frühling – "Star Wars", Loki, Kate Winslet, Getöse in "Intergalactic", Covid in "Grey's Anatomy" und mehr

Fakten und Fakes: Österreichs Nachrichtenlage unter ständigem Aprilscherz-Verdacht – Chefredakteure von STANDARD und APA, Digitalexpertin Brodnig und Facebook-Manager über den Umgang mit Fehlinformationen

Netflix-Serien: Österreicher mögen "Enola Holmes" und "Sex Education" – Comparitech hat eine Studie über die Nutzung von Netflix-Serien und -Filmen veröffentlicht. Was sich abzeichnet: Österreich ist anders. Alle anderen aber auch

Media for Democracy Monitor: Nachrichtenmedien bleiben unverzichtbar, Medienkonzentration nimmt weiter zu – Forschungsprojekt untersuchte Rolle von Nachrichtenmedien in 18 Ländern weltweit – Investigativjournalismus lebt auf, Handlungsbedarf bei Gleichstellung der Geschlechter

Auszeichnung: "STANDARD-Schule" gewinnt European Magazine Award – In der Kategorie "Lifestyle, Fashion & Beauty" – "Åka Skidor" aus Schweden ist "Magazine of the Year", Burdas "einfach los" ist "Newcomer of the Year"

Nach Corona: Newsrooms werden kleiner, Redakteure vermehrt im Home-Office – Corona-Pandemie führte auch in Nachrichten-Redaktionen zu Heimarbeit – Befragte Journalisten und Medienmanager rechnen künftig mit Hybrid-Modellen

Heute Abend: Mitdiskutieren bei "Politik live" über das MAN-Werk und bei "Talk im Hangar" über Corona

Journalistenclub Hadschi Bankhofer tritt aus ÖJC aus: "Habe keine Chance gehabt, etwas zu verändern" -"Beim ÖJC bin ich gescheitert" – Vorstand soll bei der nächsten Generalversammlung neu gewählt werden, Oswald Klotz übernimmt interimistisch

Fortsetzung: Netflix-Erfolgsserie "Bridgerton" bekommt zwei weitere Staffeln – Erste Staffel der Historienserie war Ende 2020 gestartet

Switchlist: Weltretter Wurzeln, André Heller bei Stöckl, Die wilden Boys – TV-Tipps für heute Abend

Einen spannenden Abend wünscht die Etat-Redaktion.