Am Anfang ist die Euphorie groß: Wir kaufen eine Wohnung! Doch dann gesellt sich zu dem Hochgefühl meist ein kleiner und doch schwerer Klumpen in der Magengegend. Denn in den meisten Fällen muss dafür über Jahrzehnte ein Kredit bei der Bank abgestottert werden. Auf diese Erkenntnis folgt meist die erste schlaflose Nacht. Damit es bei der einen Nacht bleibt, ist eine fundierte Vorbereitung essenziell.

Um bei der Wohnungssuche nicht zu viele Kompromisse einzugehen, empfiehlt es sich, bereits im Vorhinein festzulegen, was eine Wohnung leisten muss. Foto: Getty Images/iStockphoto/Kritchanut