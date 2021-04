Österreicher muss wegen einer Oberkörperverletzung weiter auf seinen ersten Einsatz für die Washington Capitals in der NHL warten

Die Sabres obenauf.

Buffalo – Michael Raffl muss wegen einer Oberkörperverletzung weiter auf seinen ersten Einsatz für die Washington Capitals in der NHL warten. Der neue Club des Kärntners unterlag am Donnerstag nach drei Siegen in Folge daheim gegen die Buffalo Sabres mit 2:5. Einen der zwei Treffer erzielte erneut der ebenfalls kürzlich geholte Anthony Mantha, erfolgreich war auch Dmitri Orlow.

Nicklas Backstrom absolvierte das 1.000 NHL-Spiel seiner Karriere, er spielte alle für die Caps. Etwas ganz Besonderes zu feiern hatte auch Tormann Dustin Tokarski, der sein erstes NHL-Match seit mehr als fünf Jahren gewann. Er musste viele Jahre mit Einsätzen in diversen Farmteams vorliebnehmen.

Washington führt die Tabelle der East Division aber nach wie vor an. Auch für die Verfolger New York Islanders – 1:4-Auswärtsniederlage bei den Boston Bruins – und Pittsburgh Penguins gab es am Donnerstag nichts zu holen. Pittsburgh verlor daheim nach Penaltyschießen 1:2 gegen die Philadelphia Flyers.

Die Carolina Hurricanes setzten sich 4:1 gegen die Nashville Predators durch und liegen in der Central Division voran. Dicht auf den Fersen sind ihnen die Tampa Bay Lightning, die das Spitzenspiel gegen Florida Panthers 3:2 nach Verlängerung für sich entschieden. Ein weiteres Topspiel fand in der North Division statt, Tabellenführer Toronto Maple Leafs unterlag daheim den Winnipeg Jets mit 2:5. (APA; 16.4.2021)



NHL-Ergebnisse vom Donnerstag:

Washington Capitals (ohne Raffl) – Buffalo Sabres 2:5

Carolina Hurricanes – Nashville Predators 4:1

New York Rangers – New Jersey Devils 4:0

Tampa Bay Lightning – Florida Panthers 3:2 n.V.

Toronto Maple Leafs – Winnipeg Jets 2:5

Boston Bruins – New York Islanders 4:1

Pittsburgh Penguins – Philadelphia Flyers 1:2 n.P.

Detroit Red Wings – Chicago Blackhawks 4:1

Dallas Stars – Columbus Blue Jackets 4:1