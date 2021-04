Das ZDF sieht Kanzler Sebastian Kurz entzaubert. Foto: Screenshot/ZDF-Mediathek

Wien – Während Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) für die deutsche Weimer Media Group ein "Brückenbauer" ist und den "Freiheitspreis der Medien" verdient hat, sieht ihn das ZDF entzaubert: Am Mittwoch sendete das "Auslandsjournal" des öffentlich-rechtlichen Senders einen Beitrag mit dem Titel "Skandale, Amigos und Wiener Filz. Die Entzauberung von Kanzler Kurz" – zu sehen ist er noch in der ZDF-Mediathek.

ZDF-Korrespondentin Britta Hilpert erinnerte in dem Beitrag an das Kurz'-Versprechen nach der Machtübernahmen in der ÖVP, einen neuen Stil in die Politik zu bringen und der Packelei ein Ende zu setzen – und kontrastiert seine Aussagen mit der Postenschacher-Diskussion und den Chat-Protokollen, die die ÖVP rund um die Bestellung von Thomas Schmid als Öbag-Chef in Bedrängnis bringen. Das Resümee: "Basti Fantasti, das war einmal." (red, 16.4.2021)