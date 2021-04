Technisch hat der EQS mit der S-Klasse fast gar nichts zu tun, sie läuft allerdings in derselben Fertigungsstätte in Sindelfingen vom Band. So lässt sich flexibel auf die Nachfrage reagieren, wie auch Daimler-Chef Ola Källenius bei der Weltpremiere betonte.

Nicht nur technisch, auch im Design unterscheidet sich der Neuling von der S-Klasse. Das ist fast ein Fließheck und ähnelt in der Silhouette mehr einem CLS. Man sieht es auf den ersten Blick: Hier wurde akribisch an der Aerodynamik gefeilt – und tatsächlich: Laut Eigenbekunden ist der EQS mit cw 0,20 das aerodynamischste Serienfahrzeug der Welt. Der glatte Kühlergrill in Black-Panel-Optik mit dem großen Stern gemeindet ihn dabei sogleich erkennbar in die EQ-Submarke ein.