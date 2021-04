Herrliche Kulisse in Imola.

Foto: APA/AFP/Medina

Imola – Mercedes-Pilot Valtteri Bottas hat sich die Bestzeit im Auftakttraining zum Formel-1-Rennen in Imola geschnappt. Der Finne war am Freitag im Autodromo Enzo e Dino Ferrari in 1:16,564 Minuten gerade einmal 0,041 Sekunden schneller als Lewis Hamilton im zweiten Mercedes. Hinter dem englischen Gewinner des Auftaktrennens in Bahrain landete Red-Bull-Fahrer Max Verstappen auf dem dritten Rang.

Rund 20 Minuten vor dem Ende musste die einstündige Einheit unterbrochen werden. Verstappens Red-Bull-Stallrivale Sergio Perez hatte sich mit einem Schaden am linken Hinterreifen gedreht, der nachfolgende Alpine-Fahrer Esteban Ocon demolierte sich dabei auch den Wagen. Beide Piloten blieben unbeschadet. (APA, 16.4.2021)