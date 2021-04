Verstappen im Autodromo Enzo e Dino Ferrari zunächst Dritter hinter Hamilton, in zweiter Session mit Antriebsproblem früh out

Herrliche Kulisse in Imola.

Foto: APA/AFP/Medina

Imola – Das Mercedes-Duo hat am ersten Formel-1-Trainingstag für den Grand Prix der Emilia Romagna in Imola das Tempo vorgegeben. Valtteri Bottas war am Freitag mit knappem Vorsprung vor Weltmeister Lewis Hamilton zweimal der Schnellste. Der Vergleich zwischen den Mercedes-Fahrern und Max Verstappen fand nur in der ersten Einheit statt, am Nachmittag musste der Red-Bull-Pilot schon nach zehn der zur Verfügung stehenden 60 Minuten kapitulieren.

Ein Antriebsproblem hatte Verstappen gestoppt, das kostete ihn wertvolle Zeit für die Vorbereitung auf das Qualifying und Rennen. Im ersten Training war der Niederländer mit 58 Tausendstelsekunden Rückstand auf Bottas Dritter geworden. Der Finne wiederum war in der ersten Session 41 Tausendstel schneller als Hamilton, in der zweiten eine Hundertstel.

Am Vormittag musste das Training für gut 20 Minuten unterbrochen werden, nachdem sich Sergio Perez und Esteban Ocon ins Gehege gekommen waren. Der Mexikaner hatte am Red Bull einen Reifenschaden zu beklagen, der Franzose im Alpine den Bruch der vorderen Radaufhängung. Die Piloten blieben unbeschadet. (APA, 16.4.2021)

Ergebnisse der Freien Trainings für den Formel-1-Grand-Prix der Emilia Romagna in Imola vom Freitag:

2. Session: 1. Valtteri Bottas (FIN) Mercedes 1:15,551 Min. (233,913 km/h) – 2. Lewis Hamilton (GBR) Mercedes +0,010 Sek. – 3. Pierre Gasly (FRA) AlphaTauri-Honda +0,078 – 4. Carlos Sainz (ESP) Ferrari 0,283 – 5. Charles Leclerc (MON) Ferrari +0,820 – 6. Sergio Perez (MEX) Red Bull-Honda +0,860 – 7. Yuki Tsunoda (JPN) AlphaTauri-Honda +0,868 – 8. Lando Norris (GBR) McLaren-Mercedes +0,934 – 9. Antonio Giovinazzi (ITA) Alfa Romeo-Ferrari +0,962 – 10. Lance Stroll (CAN) Aston Martin-Mercedes +1,186. Weiter: 14. Max Verstappen (NED) Red Bull-Honda +1,448

1. Session: 1. Valtteri Bottas (FIN) Mercedes 1:16,564 (230,818 km/h) – 2. Lewis Hamilton (GBR) Mercedes + 0,041 Sek. – 3. Max Verstappen (NED) Red Bull-Honda +0,058 – 4. Charles Leclerc (MON) Ferrari +0,232 – 5. Pierre Gasly (FRA) AlphaTauri-Honda +0,324 – 6. Carlos Sainz (ESP) Ferrari +0,324 – 7. Fernando Alonso (ESP) Alpine-Renault + 0,893 – 8. Lance Stroll (CAN) Aston Martin-Mercedes +0,925 – 9. Nicolas Latifi (CAN) Williams-Mercedes +1,175 – 10. Daniel Ricciardo (AUS) McLaren-Mercedes +1,205.