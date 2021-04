Langjähriger Leiter Peter Fritz kehrt in die ORF-Zentrale zurück

Roland Adrowitzer berichtet für den ORF bis Ende des Jahres aus Brüssel. Foto: ORF

Wien/Brüssel – Roland Adrowitzer übernimmt mit 1. Mai interimistisch die Leitung des ORF-Korrespondentenbüros in Brüssel. Er folgt auf den langjährigen Leiter Peter Fritz, der nach Ablauf seines Entsendevertrages auf eigenen Wunsch in die ORF-Zentrale in die Chefredaktion der Fernsehinformation zurückkehrt. Wie die APA erfuhr, soll Adrowitzer die ORF-Außenstelle bis Ende des Jahres leiten, bis eine Entscheidung über die Nachfolge getroffen ist.

Fritz ist seit 1982 für den ORF tätig. Der erfahrene Korrespondent leitete unter anderem die ORF-Büros in Washington, Berlin und Brüssel. Wie berichtet, wird Fritz als Kandidat für die Leitung des Newsdesk-Teams im multimedialen Newsroom im ORF-Zentrum am Küniglberg gehandelt.

Sein interimistischer Nachfolger Adrowitzer ist seit 1978 für das größte Medienunternehmen des Landes tätig. Der studierte Jurist leitete das Brüsseler ORF-Büro bereits von 2002 bis 2006 und war unter anderem als "ZIB2"-Chef und "ZIB"-Moderator tätig. Seit 2010 ist er Leiter der ORF-Korrespondenten. Diese Funktion behält er trotz seiner neuen Aufgabe bei.

Der ORF hat vergangenen Freitag auch offiziell die Leitung seiner Korrespondentenbüros in Berlin und Moskau ausgeschrieben. (APA, red, 16.4.2021)