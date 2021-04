Niederösterreichische Haubenköche gastieren in Wien, Tian liefert Menüs nach Graz, am Cobenzl erfolgt die Grundsteinlegung für das neue Gastroprojekt

Nachdem im März bei der Initiative #upperstreetfood Schmankerln aus Oberösterreich die Straßen Wiens eroberten, hält ab diesem Wochenende Niederösterreich ein kulinarisches Gastspiel in der Hauptstadt ab. Für die Aktion "Stadt Land Genuss" kochen Spitzenköche aus Niederösterreich an drei Wochenenden groß auf. Mit von der Partie sind zum Beispiel Therasie Palmetzhofer vom "Gasthaus zur Palme", Josef Floh von "Der Floh" und Thomas Dorfer vom "Landhaus Bacher". Die Gastronomen Hans und Thomas Figlmüller haben ihnen ihr Lokal Joma am Hohen Markt zur Verfügung gestellt. Wer die niederösterreichischen Köstlichkeiten probieren will, wählt online Datum, Speise und Abholdatum aus. Jedes Gericht kostet 13 Euro.

16. April bis 2. Mai, Joma, Hoher Markt, #stadtlandgenuss

Tian in Graz



Die dreigängigen Menüs von Tian werden auch nach Graz geliefert. Foto: Tian

Als Vorspeise gibt's Sellerie mit Hafer und Beifuß. Foto: Tian

Wie so viele andere Restaurants setzt auch das vegetarische Haubenlokal Tian in Wien während der Pandemie auf Lieferboxen. Die Einzelbestandteile müssen zu Hause bloß in wenigen Schritten zu fertigen Gerichten zusammengesetzt werden. Dieses Service war bisher den Menschen in Wien vorbehalten. Doch nun stattet das Tian auch Graz einen Besuch ab. Dreigängige Menüboxen werden dieses Wochenende auch in die steirische Hauptstadt geliefert. Schnell war das Kontingent ausgeschöpft. Doch keine Sorge! Aufgrund des großen Erfolgs wurde die Aktion verlängert. Grazer Tian-Fans können nun auch für Samstag, 24. April, ein Drei-Gang-Menü für zwei Personen (€ 99,–) inklusive Öfferl-Brot und hausgemachte Rohmilchbutter bestellen. Optional kann auch Käse und Wein dazu geordert werden. Die Box kann bei Schäffer's Selektion feiner Weine am Kaiser-Josef-Platz in Graz zwischen 17 und 19 Uhr abgeholt werden.

24. April, Tian zuHause Menübox für Graz, tian-zuhause.com



Baustart am Cobenzl



So soll das Großprojekt "Weitsicht Cobenzl" aussehen, wenn es im Herbst 2022 fertiggestellt wird. Foto: Realarchitektur

Es tut sich was am Cobenzl! Am 19. April folgt die Grundsteinlegung für den Bau des Großprojekts "Weitsicht Cobenzl" von Szene-Gastronom Bernd Schlacher. Wie berichtet, soll die Eröffnung im Herbst 2022 stattfinden. Dabei wird auch eine Zeitkapsel am Bauareal vergraben, die unter anderem eine Flasche Wein des Weinguts Cobenzl beinhaltet. (red, 16.4.2021)