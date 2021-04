Das Strandbad in Klagenfurt an einem Aprilnachmittag 2021

(Das Strandbad in Klagenfurt an einem Aprilnachmittag 2021, menschenleer bis auf, am Ende des Steges, zwei ehemalige Beachvolleyball-Nachwuchsspieler in schwarzen Stiefeln, schwarzen Hosen und schwarzen Jacken mit der Aufschrift "Security". Beide tragen FFP2-Masken. Der Erste zieht aus der Gesäßtasche ein zusammengefaltetes Blatt Papier und reicht es dem Zweiten.)

DER ZWEITE (faltet das Blatt auseinander und liest vor): Beim Frühstück // "Sog, Papa, is des wirklich wohr, / doss Strondbod nit wead aufspean haia, / und auch nicht im nächstn Johr?", / frogt beim Frühstück da Jesaia. // Da Imme sogt: "Man konn’s nicht wissn" / und kepft dabei sein Frühstücksei. / "Die Loge is im Aungblick g’schissn, / und auch noch nicht so schnöll vuabei." // Empeat ruaft do die Burgi: "He! / So grausig redn lei die Schweine!" / Donn losst sie owa an Kaffee / und tuat zwaa Stickln Zucka eine. // Jesaia tschentscht: "Bis doss wead aufspean, / san mia wohrscheinlich olle tot." / Drauf sogt die Burgi: "Weast du aufhean! / Sei stüll und iss dei Buttabrot!" //

Da Imme nickt lei, wia a Stumma, / dea wos sogn wüll: "Genau." / Die Burgi sogt: "Bold kummt da Summa." / Jesaia trinkt stüll sein Kakao." (Faltet das Blatt zusammen und gibt es zurück.) Immanuel haß i.

DER ERSTE (genervt): Waß i jo wohl. Oba Versmoß, waßt eh.

DER ZWEITE: Versmoß …

(Pause)

DER ERSTE: Sunst?

DER ZWEITE: Sunst guat.

DER ERSTE: Wohl?

DER ZWEITE: Wohl wohl, guat. Wohr. (Lacht:) Oba wonn lei so war, wonn lei wirklich tat stüll trinken sein Kakao Jesaia. Tuat nia, vastehst, ollweil Gschraa, ollweil, mooog nit Mamelade, mooog nit Buttabrot, mooog nit Kakao, und Burgi, weast du jetz essn, weast du jetz essn … Schon kane Neavn mea i.

DER ERSTE: Muasst holt wos tuan dagegn. Mochtwuat.

DER ZWEITE (lacht bitter): Mochtwuat! Trottl!

DER ERSTE: Wos tuast na?

DER ZWEITE: Obhaun. Gerold.

DER ERSTE: Gerold?

DER ZWEITE (nickt)

DER ERSTE: Wead Burgi ka Freid hobn.

DER ZWEITE: Eh nit.

(Pause)

DER ERSTE: Schas, ha?

DER ZWEITE: Eh.

(Vorhang)

(Antonio Fian, 16.4.2021)