Den Ausflug in die Alpen hat sich die jugendliche Straftäterin (Camille Dombrowsky) anders vorgestellt. In der achtteiligen Serie "Wild Republic" geht es ums Überleben. Verena Altenberger, Franz Hartwig und Ulrich Tukur sind dabei. Auf Magenta TV. Foto: Magenta TV

9.00 ROYAL SPEZIAL

Begräbnis von Prinz Philip und Royals-Thementag zum 95. Geburtstag der Queen Auf ORF 2 berichten live über die Begräbnisfeierlichkeiten ab 13.15 Uhr Birgit Fenderl, Marion Nachtwey, Lisbeth Bischoff und Roland Adrowitzer, Eva Pöcksteiner meldet sich aus Windsor. ORF 3 widmet den Samstag ab 9 Uhr bis 23.50 Uhr den Royals.

Bis 17.00 ORF 2, bis 23.50, ORF 3

17.30 MAGAZIN

Bürgeranwalt Themen: Beschwerden von Hochrisikopatienten. / Eine Restaurantfachfrau möchte Lkw-Fahrerin werden. / 140 Wohnungen wurden illegal vermietet.

Bis 18.20, ORF 2

20.15 PIXAR

Oben (Up, USA 2009, Pete Docter) Der Witwer Carl erfüllt sich einen Lebenstraum: ein Häuschen an den Paradiesfällen. Mit Luftballons funktioniert er sein Haus zum Luftschiff um. Allerdings hat er einen blinden Passagier, den Pfadfinderbuben Russel. Großartige, witzige Animationsodyssee aus dem Hause Pixar. Bis 22.05, Disney

20.15 NATUR

Antarktika – die gefrorene Zeit Das Rossmeer ist eines der letzten Gebiete, in denen der Zauber der Antarktis noch erlebbar ist. Doch langsam zeigen sich auch hier die Folgen des Klimawandels. Arten sterben, andere breiten sich aus. Sie könnten neue Viren und Bakterien mit sich bringen, neue Gefahren auch für den Menschen. Bis 21.40, Arte

22.00 WAGNER

Der Fall Parsifal Kirill Serebrennikows neue Inszenierung von Richard Wagners letztem musikdramatischen Werk an der Wiener Staatsoper läuft Samstag in voller Länge ab 19.30 Uhr auf Ö1. ORF 2 zeigt in zwei Stunden Ausschnitte aus der Produktion, Interviews und Beiträge und verspricht Einblicke in Wagners Mythenkosmos. Bis 0.10, ORF 2

0.05 HARRY DEAN STANTON

Lucky (USA 2017, John Carroll Lynch) Lucky lebt als 90-Jähriger mit skurrilen Ritualen in den Tag hinein. Dann macht ihm ein Kollaps die eigene Vergänglichkeit bewusst. Liebe- und humorvoll zeichnet der Film das Porträt eines Eigenbrötlers. Harry Dean Stantons letzte große Filmrolle. Bis 1.35, 3sat

STREAMING

ÜBERLEBEN

Wild Republic Statt Strafe raus in die Natur: Das ist der Ansatz des Psychologen Lars Sellen. Für eine Handvoll jugendliche Straftäter wird ein Alpentrip zum Überlebenskampf. Die achtteilige Serie mit Verena Altenberger, Ulrich Tukur und Franz Hartwig ist auf Magenta TV abrufbar und kommt im Frühjahr 2022 auf Arte und ARD. Magenta TV

ZURÜCK ZUR NATUR

The Year Earth Changed Welche Folgen Corona auf die Natur hat: Weniger Kreuzfahrtschiffe, leere Strände, fehlende Touristen kamen Fauna und Flora zugute, die sich wieder Raum verschaffen konnten. David Attenborough erzählt. Apple TV+

SEXPLOITATION

Belladonna of Sadness Das Bauernmädchen Jeanne gerät in die Fänge von Feudalherren und hexenbesessenen Kirchenmännern des 14. Jahrhunderts. Ein typisches Werk des japanischen Animekünstlers Eiichi Yamamoto, 1973 erschienen und im Stil des psychedelischen sexploitistischen Hippierauschs gemacht: der Phallus als Teufelchen. Mubi

SEELENFRIEDEN

Was uns heilig ist Auf der Suche nach Antworten zum Sinn des Lebens gehen Menschen weit: Die Doku begleitet Schamanen, Wunderheiler, Nonnen und Mönche beim Tiefseetauchen, Pilgern auf dem Jakobsweg und bei Waldspaziergängen. Arte (Harald Fidler, Doris Priesching, 17.4.2021)