Bundesligist Ried strebt heute unter Interimscoach Heraf den dritten Sieg en suite an. Der 53-Jährige sieht sich weder als "Königsmörder" noch in einer Schublade

Andreas Heraf hält nicht viel vom Wort "Trainereffekt". "Das wurde halt irgendwann einmal erfunden", sagt der Coach von Ried. Auch der Duden kennt den Begriff nicht. Stünde er drin, wäre es eine mögliche Definition: SV Ried im April 2021. Nach zuvor zehn sieglosen Bundesligaspielen unter Miron Muslic holten die Innviertler unter Interimstrainer Heraf gleich zwei Siege in Folge. "Die Spieler wussten gar nicht mehr, wie sich Gewinnen anfühlt." Der Lohn: vier Punkte Vorsprung auf Schlusslicht Admira in der engen Qualifikationsgruppe. "Jeder kann jeden schlagen", sagt Rieds Sportkoordinator Wolfgang Fiala. "Das Momentum kann schnell kippen." Das zeigt auch die Vergangenheit.

Plötzlich Chef

Mitte Dezember entließ Ried Aufstiegstrainer und Sportchef Gerald Baumgartner. Anfang Jänner folgten Muslic und Fiala nach. Letzterer installierte nach neun sieglosen Spielen Heraf als Co-Trainer. Die neue Partnerschaft hielt zehn Tage. Muslic trat zurück, der Co wurde zum Chef befördert.

Andreas Heraf (links) und Miron Muslic bildeten zehn Tage lang das Rieder Trainer-Gespann. Foto: APA/EXPA/ROLAND HACKL

Was passierte in diesen zehn Tagen? Heraf bestreitet ein Gerangel um Kompetenzen oder die spielerische Ausrichtung. Die Rollen seien klar verteilt gewesen: "Miron hatte die Letztentscheidung." Er sei kein "Königsmörder", habe nach wie vor ein "gutes Verhältnis" zu Muslic. Der Sportdirektor bleibt diplomatisch: "Bei keinem Erstligaverein der Welt herrscht nach zehn sieglosen Spielen Ruhe." Es gab Gespräche, und Muslic habe sich im Weg des Vereins nicht mehr wiedergefunden, "wie er es gerne hätte". Nun sei wichtig, dass der gesamte Klub an einem Strang ziehe.

Kompakt, nicht defensiv

Heraf hat geholfen, dass er als Baumgartners Co einige Spieler aus der Aufstiegssaison kannte. "Wir sind keine Mannschaft, die Gegner in Grund und Boden spielen kann", sagt der 53-Jährige. Aber, das ist dem elffachen Teamspieler wichtig: In der "Schublade des Defensivtrainers" sieht er sich nicht. Er lege einfach Wert darauf, gemeinsam zu verteidigen. Dazu gehören organisierte Pressingabläufe. Fiala: "Mit Ausnahme von Hartberg fühlen sich in der Qualifikationsgruppe alle Teams damit wohler, das Spiel nicht machen zu müssen."

Brasilianischer Fußballzauber wird also im Kampf gegen den Abstieg eher nicht zu erwarten sein. Dabei trainierte Heraf bis Jahresende drei Monate lang ein kleineres Team auf Regionalebene in Brasilien. Fürs Frühjahr hatte er "bereits ein Flugticket". Dann trudelte der Anruf aus dem Innviertel ein. Fiala ereilte der Ruf bereits im Sommer. Seither leitet der 33-Jährige die Rieder Akademie. Zuvor war er beim Fußballbund ÖFB in der Trainerbildung und als Spielanalyst des Frauen-Nationalteams tätig gewesen.

Andreas Heraf war als Spieler dreimal Meister mit Rapid. Als Trainer von Ried geht es für ihn um den Klassenerhalt. Foto: APA/EXPA/ROLAND HACKL

Anliegen Jugend

Die Jugend ist dem jüngsten Sportdirektor der Bundesliga ein Anliegen. Als Sportkoordinator, so seine offizielle Berufsbezeichnung, soll er den Übergang der Jugend in den Profifußball verbessern. Ried will sich wieder vermehrt als Ausbildungsverein etablieren. Routinierte Kicker mit Erstligaerfahrung, kombiniert mit jungen, hungrigen Spielern aus der Akademie oder Umgebung, die sich in der Bundesliga beweisen wollen. Fiala verweist auf Andreas Ulmer und Stefan Lainer, denen via Ried der Sprung nach Salzburg gelang. Der aktuell mit 29 Spielern große Kader soll im Sommer verkleinert werden. Ein kniffliges Unterfangen im Abstiegskampf. "Wir planen für beide Szenarien, aber der Fokus liegt auf der Bundesliga", sagt der Sportkoordinator. "Weil wir daran glauben."

Karriereschule

Ob Heraf über den Sommer hinaus bleibt, ist offen. Der Wiener würde gerne, aber vor einem möglichen Klassenerhalt gibt es keine Vertragsgespräche. Damit kann der Coach leben. Er sei im Laufe der Karriere lockerer geworden. Bereits 2006 schnupperte Heraf als Pasching-Trainer in drei Spielen Bundesligaluft. Es folgten neun Jahre im ÖFB-Nachwuchs. Im Juli 2018 trat er nach Mobbingvorwürfen als Teamchef des neuseeländischen Frauenteams zurück – Heraf bestritt die Anschuldigungen.

Zeitungen liest er heute keine mehr, soziale Medien erst recht nicht. "Wenn du gewinnst, hast du alles richtig gemacht. Wenn du verlierst, alles falsch." Fußball sei ein Showbusiness, er könne sich nur auf den eigenen Job konzentrieren, also Altach am Samstag. "Wir wollen den Flow mitnehmen." Dieser Fachbegriff steht im Duden. (Andreas Gstaltmeyr, 17.4.2021)

Technische Daten und mögliche Aufstellungen

SV Ried – SCR Altach (Samstag um 17 Uhr, live auf Sky)

Ried, josko Arena. Bisherige Saisonergebnisse: 1:4 (h), 1:2 (a)

Ried: Sahin-Radlinger – Meisl, Reifeltshammer, Boateng, Gragger – Ziegl, Offenbacher, Bajic, Wiessmeier – Nutz, Grüll

Ersatz: Daniliuc – Kerhe, Reiner, Lackner, Schmidt, Satin, Canadi, Borsos

Keine Ausfälle

Altach: Kobras – Subotic, Dabanli, Bumberger – Fischer, Netzer, Haudum, Edokpolor – Obasi – Maderner, D. Nussbaumer

Ersatz: Casali – Anderson, Karic, Wiss, Casar, Tartarotti, Meilinger, Bukta, Stefel

Es fehlen: Zwischenbrugger (gesperrt), Schreiner (Sprunggelenksverletzung)

Fraglich: Thurnwald (nach Erkrankung)