Machte die Gangsterin Bonnie Parker zur Ikone: Faye Dunaway in Arthur Penns "Bonnie und Clyde", Arte, 20.15 Uhr. Foto: Warner Bros.

11.05 INTERVIEW

Pressestunde: Georg Knill, Präsident der Industriellenvereinigung. Die Fragen stellen: Petra Stuiber (DER STANDARD) und Christoph Varga (ORF). Bis 12.00, ORF 2

16.55 MAGAZIN

Twist: Identitätsdebatte – Der Kampf um Sichtbarkeit Darf ein heterosexueller Schauspieler einen Schwulen spielen? Und wer soll die Gedichte der jungen schwarzen Lyrikerin Amanda Gorman übersetzen? Themen wie Diversität, Sichtbarkeit und Identitätspolitik lassen die Wogen hochgehen. Bis 17.30, Arte

20.10 DOKUMENTARFILM

Wenn es blendet, öffne die Augen (A 2014, Ivett Löcker) Berührendes Porträt eines drogensüchtigen Pärchens und seines Alltags im postsowjetischen St. Petersburg. Filmemacherin Ivette Löcker ist für ein Gespräch bei Lukas Maurer zu Gast. Bis 21.45, Okto

20.15 GANGSTERFILM

Bonnie und Clyde (USA 1967, Arthur Penn) Unverschämt attraktiv in den Hauptrollen: Faye Dunaway und Warren Beatty. Die Dokumentation Warren Beatty – Mister Hollywood gibt es im Anschluss zu sehen. Bis 22.00, Arte

20.15 ROMANZE

Ein Herz und eine Krone (Roman Holiday, USA 1953, William Wyler) Mit der Rolle einer Kronprinzessin, die sich in Rom ihrer Pflichten entschlägt und sich von einem US-Reporter (Gregory Peck) einen Tag lang die Stadt zeigen lässt, wurde Audrey Hepburn über Nacht zum Star. William Wylers 1953 an Originalschauplätzen gedrehter Film markiert einen Gipfelpunkt des heiklen Genres der Rom Com. Bis 22.10, 3sat

21.50 DISKUSSION

Links.Rechts.Mitte – Duell der Meinungsmacher Christoph Kotanko lädt zum kontroversen Austausch über aktuellen Corona-Themen mit Clemens Arvay (Biologe & Spiegel-Bestsellerautor), Eva Linsinger (Profil), Tassilo Wallentin (Kronen Zeitung) und Christoph von Marschall (Der Tagesspiegel). Bis 22.15, Servus TV

22.10 DISKUSSION

Im Zentrum: Politik in der Krisenzeit – Krisenzeit für die Politik? Gäste bei Claudia Reiterer: Heinz Fischer (ehem. Bundespräsident), Franz Fischler (ehem. EU-Kommissar), Christine Bauer-Jelinek (Wirtschafts coach), Eva Zeglovits (Meinungsforscherin, Ifes), Karl Jurka (Politikberater). Bis 23.05, ORF 2

23.05 DOKUMENTARFILM

Kulenkampffs Schuhe (D 2018, Regina Schilling) Filmemacherin Regina Schilling war noch ein Kind, als Showmaster Hans-Joachim Kulenkampff und Kollegen wie Hans Rosenthal und Peter Alexander in den 60er- und 70er-Jahren Einschaltquoten bis zu 90 Prozent erreichten. In ihrem Filmessay verwebt sie die Biografien der drei Fernsehlieblinge mit jener ihres ungefähr gleichaltrigen Vaters und liefert dabei eine spannende Medien-, Mentalitäts- und Sozialgeschichte. Bis 0.40, ORF 2