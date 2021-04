Russland will indessen im Schwarzen Meer ein Marinemanöver abhalten und dafür Seegebiete sperren

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj will mit seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin über Frieden auf der Krim verhandeln.

Foto: APA/AFP/TIZIANA FABI/LUDOVIC MAR

Paris/Berlin – Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat sich zu Friedensgesprächen mit seinem russischen Kollegen Wladimir Putin über die jüngsten Spannungen bereiterklärt. Er halte Vier-Parteien-Gespräche dazu für realistisch, sagte er am Freitag nach einem Treffen mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron in Paris. Auch ein getrenntes Gespräch zwischen Putin und US-Präsident Joe Biden könne helfen. Russland will indessen im Schwarzen Meer ein Marinemanöver abhalten und dafür bestimmte Seegebiete absperren.

Nach einer Videokonferenz von Selenskyj, Macron und Bundeskanzlerin Angela Merkel erklärte die deutsche Bundesregierung, man fordere gemeinsam einen Abbau der jüngsten russischen Truppenverstärkungen an der ukrainisch-russischen Grenze, um die Lage zu deeskalieren. Russland hat nach ukrainischen Angaben an der Grenze mehr als 40.000 Soldaten zusammengezogen. Ein Teil der früheren Verhandlungen wurden im sogenannten Normandie-Format mit Russland, der Ukraine, Deutschland und Frankreich abgehalten. Ein entsprechendes Vierertreffen fand jedoch zuletzt im Dezember 2019 statt.

Russland will Seegebiete sperren

Inmitten neuer Spannungen will Russland ab 24. April einen Teil des Schwarzen Meeres entlang der ukrainischen Halbinsel Krim sperren, um dort ein Marinemanöver durchzuführen. Russland beteuerte zwar, dass die Schifffahrt durch die Meerenge von der Sperrung nicht betroffen sein werde, aus der EU und der Ukraine kam dennoch Kritik. Man geht davon aus, dass die im Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen verankerten Durchfahrtsrechte eingeschränkt würden.

Ausländische Kriegsschiffe und andere staatliche Schiffe dürften dieses Gebiet etwa von der Krim-Stadt Sewastropol bis nach Gursuf dann nicht mehr passieren, Frachtschiffe dagegen schon. Die betroffenen Stellen lägen in russischen Hoheitsgewässern, hieß es vom russischen Verteidungsministerium. Der Anspruch Russlands auf die Gebiete ist allerdings nicht anerkannt.

Russland müsse die freie internationale Durchfahrt zu den Häfen des Asowschen Meeres garantieren, forderte das Außenministerium in Kiew. Moskau gehe damit zu einer "verstärkten Eskalation im Meer über". Nach Darstellung der ukrainischen Marine haben Boote des russischen Küstenschutzes im Asowschen Meer – es grenzt an das Schwarze Meer an – Schiffe der ukrainischen Flotte behindert. Ukrainische Medien berichteten, dass die Ukrainer einen Waffeneinsatz angedroht hätten. (Reuters, APA, red, 16.4.2021)