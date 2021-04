Budapest – Das österreichische Eishockey-Nationalteam der Männer hat einen Tag nach dem 1:0 gegen Ungarn das zweite Testspiel in Budapest deutlich verloren. Gegen Weißrussland, einen Gegner in der Olympia-Qualifikation im August, setzte es für die mit zehn Debütanten angetretene Auswahl von Teamchef Roger Bader am Freitagabend eine 1:5-Niederlage. Stefan Gaffal gelang der Ehrentreffer beim Stand von 0:5 (46.). (APA, 16.4.2021)

Ergebnis freundschaftliches Länderspiel in Budapest:

Weißrussland – Österreich 5:1 (2:0,3:0,0:1). Tor ÖEHV: Gaffal (46.)