Vorarlberger nach 1:1 gegen Kapfenberg mit nur einem Sieg in jüngsten sechs Runden und mit Lizenzproblemen

Lustenau – Austria Lustenau hat auch in der zweiten Partie seit Bekanntwerden der vorerst verweigerten Lizenz für die kommende Saison der 2. Fußball-Liga keinen Sieg feiern können. Die Vorarlberger trennten sich am Freitagabend zum Auftakt der 24. Runde im eigenen Stadion vom Kapfenberger SV mit 1:1. Nael Jaby (71.) sorgte für den Ausgleich, nachdem die Steirer durch Dino Musija (2./Freistoß) sehenswert sehr früh in Führung gegangen waren.

Die Lustenauer, die nur eines der jüngsten sechs Spiele gewinnen konnten, sind weiter Zwölfter und haben vorerst drei Punkte Luft auf die Abstiegszone. Die Kapfenberger liegen als Siebenter weiter sechs Zähler vor Lustenau. Trotzdem überwog im Lager der Steirer sicher die Enttäuschung, da man nach dem überraschenden 1:0-Sieg gegen den damaligen Tabellenführer SC Lafnitz am Dienstag mehr erwartet hatte. (APA, 16.4.2021)

Fußball-Ergebnisse 2. Liga – 24. Runde:

Freitag

Austria Lustenau – Kapfenberger SV 1:1 (0:1)

SV Lafnitz – FC Dornbirn 20.25 Uhr

Samstag

Young Violets Austria Wien – Wacker Innsbruck 14.30

SKU Amstetten – FC Liefering 14.30

FC Juniors OÖ – FAC Wien 14.30

Blau Weiß Linz – Vorwärts Steyr 14.30

Sonntag

Austria Klagenfurt – GAK 10.30

Rapid Wien II – SV Horn 11.30