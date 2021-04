Klatschmagazin über Klatschmagazinkonzernchefs: Böhmermanns "Freizeit Magazin Royale". Foto: ZDF Magazin Royale Screenshot

Interviews, Zitate von und Behauptungen über Prominente auch ein gutes Stück entfernt von der Wahrheit: TV-Satiriker Jan Böhmermann nimmt sich am Freitagabend im "ZDF Magazin Royale" die Inhalte bunter (deutscher) Klatschmagazine vor, die sich Woche für Woche millionenfach verkaufen. Und er bringt zur Illustration dieses Geschäftsmodells selbst ein gedrucktes "Freizeit Magazin Royale" an den Kiosk.

Vor der Wahrheit und dem Presserichter

Böhmermanns gedrucktes Magazin wendet die Yellow-Press-Modelle auf ihre Verleger an, darunter etwa Hubert Burda und Yvonne Bauer von den gleichnamigen deutschen Verlagskonzernen. Mit Behauptungen, die vor der Wahrheit oder jedenfalls dem Medienrichter ebensowenig halten wie schon viele der echten Klatschmagazine. Aber ebenso schon gedruckt und ab Samstag am Kiosk, zuckt Böhmermann so lächelnd mit den Schultern, wie er es bei professionellen Klatschblattmachern konstatiert.

Onlinevariante geschwärzt

Die Onlinevariante des gedruckten Magazins unter freizeitmagazinroyale.de ist vorsorglich größtenteils geschwärzt; auch dafür zeigt Böhmermann im "ZDF Magazin Royale" am Freitag zahlreiche Beispiele aus der realen Yellow-Press-Welt, dort nach juristischen Schritten von Betroffenen.

Das "ZDF Magazin Royale" läuft am Freitag um 23.00 Uhr im linearen ZDF-Programm; die akutelle Ausgabe ist freitags ab 20.00 Uhr in der Mediathek des ZDF abrufbar.

Österreich-Erwartungen

Mit dem Tweet "The Vengabus is comin' and everybody's jumpin'" hatte Böhmermann in Österreich vor der Sendung Erwartungen geweckt, es könnte in der Sendung wieder einmal um Österreich und seine Politik(er) gehen. "I'm going to Ibiza" von den Vengaboys war der Soundtrack zur Enthüllung des Ibiza-Videos mit Heinz-Christian Strache und Johann Gudenus und dem Ende der ÖVP-FPÖ-Koalition 2019.

(fid, 16.4.2021)