Der Lubjanka-Platz, 500 Meter Luftlinie vom Roten Platz entfernt, und Sitz des Geheimdienstes.

Foto: Alexander NEMENOV / AFP

Moskau/Kiew – Inmitten der wachsenden bilateralen Spannungen hat der russische Inlandsgeheimdienst FSB einem Medienbericht zufolge einen ukrainischen Diplomaten in Sankt Petersburg festgenommen. Der Diplomat soll versucht haben, an geheime Informationen aus den Datenbanken der russischen Strafverfolgungsbehörden zu gelangen, meldete die Nachrichtenagentur Interfax unter Berufung auf den FSB am Samstag. Eine Stellungnahme der Ukraine lag zunächst nicht vor.

Die Spannungen im Konflikt zwischen der Regierung in Kiew und von Russland unterstützten Separatisten im Osten der Ukraine haben zuletzt zugenommen. Russland hat nach ukrainischen Angaben an der Grenze mehr als 40.000 Soldaten zusammengezogen. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte am Freitag mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron und Deutschlands Bundeskanzlerin Angela Merkel darüber beraten und sich zu Friedensgesprächen mit seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin bereit erklärt. (APA, 17.4.2021)