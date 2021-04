Eine blaue Plastikflasche wird als beworben, um "diskret" Urin in den Müll zu werfen – und zählt schon mehr Follower als die "Pinky Gloves"

Pinke Handschuhe, um Periodenprodukte "diskret", "blickdicht" und "geruchtsneutral" zu entsorgen: Mit dieser Idee gingen die beiden Gründer Eugen Raimkulow und Andre Ritter in die Vox-Sendung "Höhle der Löwen". Dort konnten ihre "Pinky Gloves" ein Investment in Höhe von 30.000 Euro ergattern – und ernteten daraufhin einen gehörigen Shitstorm. Nutzer hatten vor allem den Sinn des Produkts infrage gestellt, dieses aber auch dafür kritisiert, dass es die Menstruation stigmatisiere.

Aus Handschuh wird Plastikflasche

Auf sozialen Medien machen sich nun allerlei Nutzer über die pinken Handschuhe lustig. Darunter findet sich auch ein Instagram-Profil, das mit dem satirischen Produkt "Blue Luluuu" zum Gegenschlag ausholt. Dabei handelt es sich um eine – fiktive – blaue Flasche, mit der Männer ihren Urin unterwegs "diskret, hygienisch, unkompliziert", so der Slogan in einem Beitrag, fortbringen können. Das Konzept: "Aufschrauben. Reinpinkeln. Entsorgen." Damit müsse man nie wieder "schambehaftet urinieren".

In anderen Beiträgen nehmen die beiden "Gründerinnen" von Blue Luluu, Lea und Sophie, die Unternehmensgeschichte der "Pinky Gloves" auf den Arm. Ritter und Raimkulow hatten bei der Bewerbung ihrer Handschuhe erzählt, dass die Idee für ihr Produkt durch ihren Einzug in einer weiblich dominierten Wohngemeinschaft entstanden war.

Dort hätten die beiden selbsternannten Frauenversteher die "Problematik" entdeckt, dass die benutzten Hygieneartikel nur schwer "fachgerecht" entsorgt würden. Bei Blue Luluuu wird daraus ein jahrelanger Verbleib in einer Männer-WG. Daher "wissen wir, was euch wirklich am Herzen liegt", heißt es. "Nichts ist schlimmer, als unterwegs ganz dringend zu müssen und keine Toilette zu finden".

Direkte Kritik

In anderen Postings ist die Kritik an die Inspirationsgeber weniger diskret: "Wir sind ganz fest davon überzeugt: Frauen kennen Männer-Probleme besser als diese selbst. Deshalb ist Blue Luluuu auch Eigentümerinnen-geführt", schreiben die Kontoinhaber etwa in einem Beitrag.

Der Account zählt bei Instagram (Stand: Samstagvormittag) rund 3.400 Follower – und damit bereits mehr als jener der "Pinky Gloves", der von rund 3.300 Nutzern gefolgt wird. (muz, 17.4.2021)