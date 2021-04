In dieser Galerie: 3 Bilder Auch der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig äußerte sich kritisch über Doskozils Öffnungspläne. Foto: APA/GEORG HOCHMUTH Burgenlands Landeshauptmann Doskozil und seine Parteichefin Rendi-Wagner sind sich erneut nicht einig. Foto: APA/HELMUT FOHRINGER Die SPÖ Burgenland soll viele positive Rückmeldungen aus anderen Bundesländern und aus der eigenen Partei erhalten haben, betonten Landesgeschäftsführer Fürst am Samstag. Foto: APA/HANS PUNZ

Der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) übte Kritik an seinem burgenländischen Amtskollegen Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ), der – anders als Wien und Niederösterreich – mit kommendem Montag den Lockdown in seinem Bundesland beendet. Jeder trage die Verantwortung für sein Bundesland. "Ich habe mich für einen anderen Weg entschieden, weil mir die Gesundheit der Menschen das Wichtigste ist", sagte er am Samstag im Ö1-Mittagsjournal. Doskozil trage die Verantwortung für die Entwicklung in seinem Bundesland. Es wäre wichtig, dass Bundesländer solidarisch miteinander sind, so Ludwig, der aber keine burgenländischen Patienten in Wien ablehnen will.

Schärfere Kritik kam zuvor von SPÖ-Bundesparteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner. Sie hatte in der freitägigen ZiB 2 ihren Parteifreund und burgenländischen Landeshauptmann Hans Peter Doskozil scharf kritisiert dafür, dass er trotz hoher Auslastung der Intensivstationen im Burgenland den Lockdown nicht verlängern will. Für ein allfälliges gesundheitliches Fiasko habe dann auch er die Verantwortung zu tragen.

Roland Fürst, der Geschäftsführer der burgenländischen SPÖ meldete sich am Samstagvormittag mit einer nicht minder scharfen Replik: "Alle Vorwürfe in diese Richtung sind völlig absurd und zeugen von einem verengten Verständnis von politischer Verantwortung. Denn wer übernimmt eigentlich die Verantwortung für die massiven psychischen, physischen, sozialen und finanziellen Probleme, die jetzt schon eskalieren und deren Folgeschäden? Wer übernimmt die Verantwortung für die stark zunehmenden psychischen Probleme bei Kindern und Jugendlichen, der Vereinsamung bei der älteren Generation? Wer übernimmt die Verantwortung für die Familien, die nicht mehr ein und aus wissen? Wer übernimmt die Verantwortung für jene, die ihre Miete nicht mehr zahlen können oder sich keine Lebensmittel mehr leisten können?"

"Positive Rückmeldungen" aus Partei und anderen Ländern

Die Burgenländer bekämen für ihren Schritt "sehr viele positive Rückmeldungen aus den anderen Bundesländern". Und, das betont er ausdrücklich, "vor allem auch aus der eigenen Partei".

Ganz unpolemisch will Fürst seine Replik nicht anlegen: "Es macht in der Beurteilung der aktuellen Situation einen Unterschied, ob ich einen geschützten Arbeitsplatz habe, jeden ersten im Monat mein Gehalt bekomme, Yoga auf meiner Dachterrasse machen kann, ein Kräuterbeet im eigenen Garten anlegen und weiß, dass nach Bewältigung der Krise ein normales Leben möglich ist. Das wissen viele Menschen aber aufgrund der verschiedenen eskalierenden Problemlagen nicht und diese Gruppe wird immer größer. Für diese Menschen muss die Politik da sein und politische Verantwortung übernehmen, das tun wir hier im Burgenland." (Wolfgang Weisgram, APA, 17.4.2021)