Am Samstagnachmittag nehmen Großbritannien und die königliche Familie Abschied von Prinz Philip. Verfolgen Sie hier die Trauerfeier mit

Auf den Straßen Windsors tummeln sich mehr Wachleute als trauernde Bürger: Die Bevölkerung wurde angehalten, die Trauerfeier im Fernsehen zu verfolgen. Foto: Reuters / Phil Noble

Während seiner 100 Lebensjahre war Prinz Philip vieles: Ehemann der Königin, Träger dutzender Titel, Marineoffizier im Zweiten Weltkrieg, vielbeschäftigter und für seine Sager mitunter berüchtigter Repräsentant der königlichen Familie – und auf Insel Tanna sogar eine Gottheit. Am Samstagnachmittag nehmen die Königin, ihre Familie und das ganze Königreich nun Abschied vom Herzog von Edinburgh.

Die Live-Berichterstattung der BBC. BBC

Auf das ihm zustehende Staatsbegräbnis mit all dem dazu gehörenden Prunk und Pomp hatte Prinz Philip schon vor Jahren verzichtet – und stattdessen verfügt, dass sein Sarg auf einem eigens umgebauten Landrover zu seiner Grabstätte gebracht werden soll. Diesem Wunsch wird entsprochen werden, auch wenn viele andere Details der Trauerfeier pandemiebedingt geändert werden mussten. Nur dreißig Personen dürfen den Prinzen zu seiner letzten Ruhestätte begleiten, der britische Premier Boris Johnson hat seinen Platz in der St. George's Chapel zugunsten enger Familienmitglieder aufgegeben. Damit sich in der ehrwürdigen Kapelle möglichst wenig Aerosole verbreiten, wird auch nur ein vierköpfiger Chor singen.

Der Ablauf der Trauerfeier

Um 15.40 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit wird der Sarg Philips vor die Privatkapelle auf Schloss Windsor getragen. Von dort zieht der Trauerzug in Richtung St. George's Chapel, mit dem Landrover an der Spitze und den Kindern und Kindeskindern des Prinzen dahinter. Um 16 Uhr beginnt dann der Trauergottesdienst mit einer landesweiten Schweigeminute. Anschließend findet Prinz Philip in der königlichen Gruft – einstweilen – seine letzte Ruhe. Wir berichten hier über die Trauerfeier, auch ORF 2 übertragt live. (rio, 17.4.2021)