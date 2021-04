Katharina von der Gathen, "AnyBody. Dick & dünn & Haut & Haar: das große Abc von unserem Körper-Zuhause". Illustrationen von Anke Kuhl. € 16,50 / 96 Seiten. Klett Kinderbuch, Leipzig 2021. Ab acht Jahren.

Fühlst du dich wohl in deinem Körper-Zuhause? Wie würdest du dich selbst beschreiben? Welche Stelle an deinem Körper gefällt dir am besten? In diesem Buch werden viele Wörter und Begriffe erklärt, die alle mit dem Körper zu tun haben. Und zwar von A wie "Alt sein" bis Z wie "Zuhause".

Katharina von der Gathen ist Sexualpädagogin und Autorin, Anke Kuhl ist Illustratorin. Gemeinsam erzählen die beiden über Haut und Haare, übers Nacktsein, über Berührungen, Komplimente und vieles mehr. Manchmal gibt’s viel zum Nachdenken, zum Beispiel über Mädchen, Jungs und Transgender-Kinder, über Veränderungen, Körperschmuck und Selfies.

Manchmal wirst du vielleicht mehr Fragen als Antworten finden, und immer gibt’s viel zu lachen. Denn die Bilder sind witzig, frech, ehrlich und informativ zugleich!