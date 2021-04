Der Mann saß im Zug von Wien Richtung Innsbruck, am Linzer Hauptbahnhof wurde er festgenommen. Eine Bombe wurde keine gefunden. Foto: APA/rubra

Linz – Ein 30-jähriger in Wien wohnhafter Italiener hat Samstagmittag für einen Großeinsatz der Polizei am Linzer Hauptbahnhof gesorgt. Der Mann saß im Zug von Wien nach Innsbruck, als er gut hörbar in einem Telefonat davon sprach, eine Bombe bei sich zu haben, die er zur Explosion bringen wolle. Besorgte Fahrgäste alarmierten die Polizei. Bei der Festnahme durch Cobra-Beamte wehrte er sich massiv und verletzte einen Beamten, teilte die Polizei mit.

Mehrere Streifen rasten zum Linzer Bahnhof, laut Polizei sollen es rund 20 Beamten gewesen sein, die man beorderte, als die Situation noch unklar war. Über die Zugbegleiter informierte man sich genau, wo der Mann in welchem Abteil saß. In Linz stürmte die Polizei den Waggon.

Keine Bombe gefunden

Der gesamte Zug musste evakuiert und durchsucht werden. Weder im Gepäck des Reisenden noch anderswo in den Waggons wurde der Sprengstoffhund fündig. Auch den Ermittlern gegenüber gab der Italiener zu, keine Bombe bei sich zu haben. Ansonsten machte er bei der ersten Einvernahme keine Angaben. Mit wem der Mann telefoniert hatte, war noch Gegenstand der Erhebungen. Ob eine psychische Beeinträchtigung vorlag, konnte man noch nicht sagen.

Die Staatsanwaltschaft Linz stellte einen Haftantrag. Der Verdächtige wurde in die Justizanstalt eingeliefert. Der Zug konnte mit Verspätung wieder Richtung Innsbruck weiterfahren. (APA, 17.4.2021)