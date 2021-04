Eine erste Gesprächsrunde soll am 9. April in Bagdad stattgefunden haben, heißt es in einem Medienbericht. Dabei sei es auch um die Luftangriffe auf Saudi-Arabien gegangenen

Thema bei dem Gespräch sollen unter anderem Luftangriffe auf Saudi Arabien von den mit dem Iran verbündeten jemenitischen Houthi-Rebellen gewesen sein. Foto: EPA/YAHYA ARHAB

Bagdad – Vier Jahre nach dem Abbruch ihrer diplomatischen Beziehungen nähern sich die Erzrivalen Saudi-Arabien und Iran einem Bericht zufolge wieder an. Ranghohe Vertreter beider Seiten hätten Anfang des Monats direkte Gespräche für einen Wiederaufbau der Beziehungen aufgenommen, so die "Financial Times" (FT) am Sonntag unter Berufung auf eingeweihte Regierungsvertreter. Die Gesprächsrunde habe am 9. April in der irakischen Hauptstadt Bagdad stattgefunden und sei positiv verlaufen.

Dabei sei es auch um die Luftangriffe auf Saudi-Arabien durch die Houthi-Rebellen aus dem Jemen gegangenen, die mit dem Iran verbündet sind. Der Bürgerkrieg im Jemen, in dem eine von Saudi-Arabien geführte Militärallianz die von den Houthis gestürzte Regierung unterstützt, gilt auch als Stellvertreterkrieg zwischen dem Iran und Saudi-Arabien.

Keine Stellungnahme

Eine Stellungnahme beider Seiten zu dem Bericht war zunächst nicht zu erhalten. Der "Financial Times" zufolge bestritt ein saudi-arabischer Regierungsvertreter jegliche Gespräche. Der Bericht über die Gespräche kommt allerdings in einer Zeit, in der der neue US-Präsident Joe Biden auf ein Ende des Kriegs im Jemens dringt und an einer Rückkehr zum internationalen Atomabkommen mit dem Iran arbeitet.

Saudi-Arabien hatte den einseitigen US-Rückzug von dem Abkommen unter Bidens Vorgänger Donald Trump unterstützt und fordert strengere Atomauflagen für den Iran. Das Abkommen soll verhindern, dass die Islamische Republik an Atomwaffen gelangt. Der Iran bestreitet solche Bestrebungen. Das sunnitische Königreich Saudi-Arabien und der schiitische Iran ringen seit langem um die Vormachtstellung in der Region. (APA, 18.4.2021)