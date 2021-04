Ballin'. Foto: AP/Scuteri

Ohne Jakob Pöltl, der ebenso wie DeMar DeRozan und Patty Mills geschont wurde, haben die San Antonio Spurs am Samstag (Ortszeit) in der National Basketball Association (NBA) 111:85 bei den Phoenix Suns gewonnen. Der 25-jährige Center aus Wien war damit erstmals in dieser Saison bei den Texanern nicht mit von der Partie.

Rudy Gay (19 Punkte) und Devin Vassell (18) führten das Team von Coach Gregg Popovich an. Drew Eubanks, Pöltls Vertreter als Center in der Startformation San Antonios, bilanzierte mit je 13 Zählern und Rebounds. Die Spurs, die am Montag bei den Indiana Pacers gastieren, fügten dem aktuell zweitbesten Team der Liga die bisher höchste Niederlage im Spieljahr zu.

Niederlage

NBA-Leader Utah Jazz unterlag bei den Los Angeles Lakers nach Verlängerung mit 115:127. Der Titelverteidiger, nach wie vor ohne LeBron James und Anthony Davis, wurde von Center Andre Drummond (27 Punkte) und den Guards Kentavious Caldwell-Pope sowie Dennis Schröder (je 25) angeführt. Bei Utah fehlten mit Donovan Mitchell (Knöchelverletzung) und Rudy Gobert (Knieprobleme) ebenfalls zwei Stars.

Die Boston Celtics besiegten die Golden State Warriors 119:114. Jason Tatum (44 Zähler) und Stephen Curry (47) lieferten einander dabei ein Scoring-Duell. Der Guard der unterlegenen Kalifornier hat in den vergangenen fünf Spielen 42,6 Punkte im Schnitt erzielt. (APA, 18.4.2021)

NBA-Ergebnisse vom Samstag:

Phoenix Suns – San Antonio Spurs (ohne Jakob Pöltl) 85:111,

Los Angeles Lakers – Utah Jazz 127:115 n.V.,

Washington Wizards – Detroit Pistons 121:100,

Chicago Bulls – Cleveland Cavaliers 106:96,

Boston Celtics – Golden State Warriors 119:114,

Milwaukee Bucks – Memphis Grizzlies 115:128.