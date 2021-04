Ahngren hat einen Rekord gebrochen. Foto: screenshot/twitch

Twitch hat einen neuen Kaiser – zumindest, was Abonnentenzahlen betrifft. Der 25-jährige Ludwig Ahngren zählt mittlerweile mehr monatlich zahlende Nutzer als sein vorheriger Rekordhalter, der durch "Fortnite" berühmt gewordene Spieler Ninja. Einen Monat lang, genauer: 30 Tage, 7 Stunden und 36 Minuten, streamte Ahngren, um das möglich zu machen. Am Ende ergatterte er insgesamt 283.061 Abonnenten und damit mehr als Ninja, der 2018 rund 270.000 Menschen zum Abo bewegen konnte.

Bei Abonnenten handelt es sich auf der Plattform im Gegensatz zu Followern um User, die einen kleinen finanziellen Betrag beisteuern. Nutzer können hierbei frei wählen, ob sie zwischen fünf und 25 US-Dollar zahlen möchten, um einen Inhaltsschaffenden zu unterstützen. Ahngren hatte den Streaming-Marathon so konzipiert, dass nach jedem Abo zehn Minuten zu der Fortsetzung des Programms hinzugefügt wurden. Sein Vorgehen wird auch als "Subathon" bezeichnet – dabei geht es darum, in einer bestimmten Zeitspanne so viele Abonnenten wie möglich zu lukrieren. In gewisser Weise lässt sich das Vorgehen mit einer Art Reality-Programm vergleichen.

Sogar im Schlaf

So sahen Zuschauer dem 25-jährigen nicht nur beim Spielen zu, sondern wirklich bei allem – sogar beim Schlafen. Damit das nicht irgendwann langweilig wird, übernahmen parallel Gäste zu dieser Zeit das Unterhaltungsprogramm in dem Livestream. Etwa ließ Ahngren sich von seinen fünf Mitbewohnern oder seiner Partnerin vertreten. Dann war der Streamer auf einem zweiten Bild aber immer noch schlafend im Bett zu sehen.



Der 25-jährige war durch sein Engagement im E-Sport zum Streaming gelangt. Seine Anfänge auf öffentlicher Bühne hatte er mit Games wie "Super Smash Bros" und "Mario Party". Vor seinem Subathon zählte er lediglich 31.000 Abonnenten. Ahngren kündigte am Ende seines Projekts an, die Einnahmen des letzten Tages zu spenden. So habe er da rund 350.000 Dollar lukriert. (red, 18.4.2021)