"Der Herr der Ringe" bekommt eine Serie, aber kein Spiel. Foto: Herr der Ringe/New Line Cinema/Warner Bros

Fans von "Herr der Ringe" dürften enttäuscht werden: Amazon wird doch kein Massively-Multiplayer-Online-Spiel (MMO) zu der beliebten Marke starten. Das Unternehmen hatte das Projekt 2019 gemeinsam mit dem Athlon Games, das wiederum zu der chinesischen Firma Leyou gehört, angekündigt. Es hätte sich um ein Free-to-Play-Spiel für Konsolen und den PC gehandelt. Dabei wären Spieler zeitlich "weit zurück" vor den Ereignissen der ursprünglichen "Herr der Ringe"-Trilogie versetzt worden. Dort hätten sie "Länder, Menschen und Kreaturen entdeckt", die Fans noch nie gesehen hätte.

Einen Strich durch die Rechnung machte der Umstand, dass Leyou im Dezember vom chinesischen IT-Konzern Tencent aufgekauft wurde. Wie ein Amazon-Sprecher gegenüber "The Verge" erklärt, sei es unmöglich gewesen, sich miteinander zu einigen, weswegen die Arbeit abgestellt werde. Das Team bei Amazon, das sich mit dem Projekt befasst hatte, würde nun an anderen Games für das Unternehmen arbeiten, insgesamt sei man "enttäuscht", dass das Spiel keine Zukunft habe.

Keine erfolgreichen Spiele

Amazon Game Studios gibt es seit 2014, seitdem konnte man aber noch keinen erfolgreichen Titel an die Spieler bringen. Einige Games wurden schon abgesetzt oder verschoben, veröffentlichte Games erhielten teilweise horrende Kritiken.

"Herr der Ringe"-Fans will Amazon aber trotzdem bedienen, wenngleich nicht in Form eines Videospiels: So arbeitet die Seriendivision des Unternehmens aktuell an einen TV-Ableger. Die erste Staffel der Serie soll ein Budget von 465 Millionen US-Dollar aufweisen. (red, 18.4.2021)