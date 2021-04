"Die verschiedenen Teile fügen sich am Ende nicht zu einem schlüssigen Panorama, die vielen Plot-Twists laufen am Ende immer mehr ins Leere. Zu den Passagen, in denen schwermütig Tolstoi rezitiert und Schostakowitsch am Piano dargeboten wird, kann man sich trotzdem wunderbar einen starken schwarzen Tee aufbrühen", schreibt Christian Buß im "Spiegel".