Klagenfurt – Austria Klagenfurt bleit weiter im Rennen um den Aufstieg in die Bundesliga. Das Team von Peter Pacult setzte sich am Sonntag mit 3:0 (1:0) gegen den GAK durch und sind weiter zwei Punkte vor den ebenfalls aufstiegswilligen Innsbruckern. In Klagenfurt traf Kosmas Gezos in der ersten Halbzeit. Nach der Pause stellte Markus Pink auf 2:0, in der Schlussphase setzte Tim Maciejewski den Schlusspunkt. Der GAK hält damit weiter bei 35 Punkten und liegt an sechster Stelle.

Am nächsten Spieltag (23. April) kommt es in Innsbruck zum direkten Duell zwischen Wacker und Austria Klagenfurt. Im zweiten Spiel des Tages setzte sich die zweite Mannschaft von Rapid gegen den SV Horn mit 1:0 durch. Im Duell des Vorletzten gegen den Letzten setzten sich die Jung-Rapidler durch ein Tor von Oliver Strunz (76.) drei Punkte von den Niederösterreichern ab, bleiben aber – punktgleich mit den Young Violets – auf Tabellenrang 15. Die Frühjahrsbilanz der von Steffen Hofmann gecoachten Grün-Weißen kann sich sehen lassen. Mit sechs Siegen holte das Team 18 von bisher 24 geholten Punkte seit dem Jahreswechsel. (red, 18.4.2021)

Ergebnisse

Freitag

Austria Lustenau – Kapfenberger SV 1:1 (0:1)

SV Lafnitz – FC Dornbirn 8:0 (3:0)

Samstag

Young Violets Austria Wien – Wacker Innsbruck 0:2 (0:0)

SKU Amstetten – FC Liefering 0:3 (0:0)

FC Juniors OÖ – FAC Wien 2:3 (2:0)

Blau Weiß Linz – Vorwärts Steyr 5:0 (3:0)

Sonntag

Austria Klagenfurt – GAK 3:0 (1:0)

Rapid Wien II – SV Horn 1:0 (0:0)