Themenmontag: Giftig oder gesund?, Thema, Inside Man, Kulturmontag: Macht & Moneten, Weltstadt in Flegeljahren: Chicago – mit Radiotipps

Karl Gedlicka

20.15 SERIE

Braunschlag (1–2/8) (A 2012, David Schalko) Bürgermeister Gerry Tschach (Robert Palfrader) im fiktiven Waldviertler Ort Braunschlag hat es angesichts der Pleite seiner Gemeinde nicht leicht: Ein Wunder muss her! Liebevoll-satirischer Blick auf Österreichs nördlichste Region, von David Schalko mit famosem Ensemble (Maria Hofstetter, Nicholas Ofczarek, Nina Proll) und dem Blick eines intimen Kenners in Szene gesetzt. Bis 21.50, ORF 1

Muss sich mit allerlei Problemen in seiner Waldviertler Gemeinde herumschlagen: Robert Palfrader als Bürgermeister von "Braunschlag", ORF 1, 20.15 Uhr. Foto: ORF/Superfilm

20.15 THRILLER

Es geschah am hellichten Tag (D/CH/E 1958, Ladislao Vajda) Der große französische Schauspieler Michel Simon als Hausierer, der unter Mordverdacht gerät, Heinz Rühmann als Kommissar, der seine Zweifel am schnellen Urteil geltend macht. Das Drehbuch für den atmosphärisch dichten Thriller schrieb Friedrich Dürrenmatt, um es schließlich zum Roman Das Versprechen umzuarbeiten. Bis 21.50, Arte

20.15 ERNÄHRUNG

Themenmontag: Giftig oder gesund? Um den Mythos Entschlackung geht es zum Auftakt eines Themenabends in der Doku Das Gift in uns, gefolgt um 21.05 Uhr von Droge Zucker? Der Kampf gegen die süße Gefahr. Anschließend widmet sich um 21.55 Uhr eine Dokumentation dem Thema Gesund Abnehmen, bevor um 22.45 Uhr die Frage Honig: Wirklich so gesund? gestellt wird. Bis 23.25, ORF 3

20.15 THRILLER

Inside Man (USA 2006, Spike Lee) Ein Banküberfall als politischer Akt. Doppelbödiger Thriller von Spike Lee mit Denzel Washington und Clive Owen. Bis 22.45, ATV

21.10 MAGAZIN

Thema Mit Christoph Feurstein: Primärversorgung – das Herzensprojekt des neuen Gesundheitsministers. / Corona – Ansteckungsgefahr am Arbeitsplatz. / Soziale Isolation – einsam durch die Pandemie. Bis 22.00, ORF 2

21.50 KRIMI

Hühnchen in Essig (Poulet au vinaigre, F 1985, Claude Chabrol) Eine querschnittsgelähmte Witwe und ihr Sohn werden von drei honorigen Provinzbürgern unter Druck gesetzt. Als einer davon stirbt, wird Inspektor Jean Lavardin geschickt. Regisseur Claude Chabrol wirft in seinem ersten Lavardin-Film einmal mehr einen entlarvenden Blick auf die Bourgeoisie, Jean Poiret glänzt als zynisch-sympathischer Kriminalist. Bis 23.35, Arte

Foto: arte

22.30 MAGAZIN

Kulturmontag: Macht & Moneten Uno-Sonderberichterstatter Nils Melzer hat ein Buch über Julian Assange veröffentlicht. Außerdem geht es um die Frage, wie Kunst im virtuellen Raum vergütet werden kann. Um 23.30 Uhr ist die Doku Leib und Leber – Vom Essen und Trinken der Österreicher zu sehen. Bis 0.00, ORF 2

23.35 GROSSSTADTSINFONIE

Weltstadt in Flegeljahren – Ein Bericht über Chicago (USA 1931, Heinrich Hauser) Die Verheißungen Chicagos im Jahr 1931 – mit neuer Musik von Andy Miles. Bis 0.45, Arte