Wolfgang Mückstein wird am Montag von Alexander Van der Bellen als Gesundheitsminister angelobt. Foto: Heribert Corn

Ein Konzept für Öffnungsschritte im Mai soll diese Woche erarbeitet werden. Darauf hat sich die Regierungsspitze rund um Kanzler Sebastain Kurz (ÖVP) und Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) beim Gipfel mit den Ländern geeinigt. Nicht mitgeschmiedet hat den Plan jener, der hauptsächlich mit der Erstellung und Umsetzung der Einigung befasst sein wird: Wolfgang Mückstein (Grüne) wird am Montag um zehn Uhr von Bundespräsident Alexander Van der Bellen als Gesundheitsminister angelobt.



Und schon am ersten Tag in seinem neuen Job steht für Mückstein einiges auf der Agenda: Im Anschluss an die Angelobung gibt es für den Neo-Minister ein "Briefing zur aktuellen Corona-Lage" mit Expertinnen und Experten, wo auch die aktuelle Impfsituation besprochen wird. Seine Kolleginnen und Kollegen in der Bundesregierung wird Mückstein dann am Nachmittag bei der Regierungsklausur zum "wirtschaftlichen Comeback" näher kennenlernen können. Die nächste Vorstellungsrunde hat Mückstein schließlich am Mittwoch, wenn er sich dem Nationalrat als neuer Gesundheitsminister präsentieren soll.

Neben diversen Kennenlernrunden startet Mückstein direkt in die Arbeit der Pandemiebekämpfung – ohne Schonfrist.

Was auf Mückstein zukommt

Detaillierter Öffnungsplan: Bis Ende der Woche soll ein detaillierter Öffnungsplan vorliegen. Ein genaues Datum, wann in Österreich gelockert wird, gibt es noch nicht. Bekannt ist vorerst nur, dass die Lockerungen "Mitte Mai" kommen sollen. Und zwar in allen Bereichen von Kultur über Sport und Gastronomie bis zu Tourismus gleichzeitig. Gerade von westlichen Ländern soll beim Corona-Gipfel das Feiertagswochenende rund um den 13. Mai (Christi Himmelfahrt) als Termin gewünscht worden sein. Das Aufsperren soll jedenfalls "behutsam" erfolgen. Aushandeln muss sich Mückstein den Fahrplan mit der von der Regierung installierten Öffnungskommission.

Testverweigerer: Laut einer Studie der Uni Wien lässt sich etwa die Hälfte der Österreicherinnen und Österreicher nicht oder nur selten testen. Zwischen Mitte Februar und Mitte März waren es 31 Prozent, die noch nie einen Covid-Test gemacht hatten. 19 Prozent gingen in diesen vier Wochen einmal testen – vermutlich weil sie einen Eintrittstest gebraucht haben. In Vorarlberg, das als Modellregion für Öffnungen gilt, sind Tests etwa für einen Besuch in der Gastronomie notwendig. Der Anreiz dürfte jedenfalls wirken: Allein am Sonntag meldete das Ländle bei der Ages 18.660 Testungen ein. Das sind rund 4700 auf 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner gerechnet. Zum Vergleich: In Wien beträgt dieser Wert 2914, in Kärnten nur rund 160.

Impfskeptiker: Derzeit gibt es noch weniger Impfstoff als Personen, die den Stich herbeisehnen. Aktuell gilt es also, das Tempo der Impfkampagne möglichst zu erhöhen. Doch vermutlich im Laufe des Sommers wird sich das Verhältnis von Angebot und Nachfrage drehen: Bis Ende Juni werden sieben Millionen Dosen erwartet, im Laufe des dritten Quartals weitere zwölf Millionen. Derzeit rechnet die Regierung mit etwa fünf Millionen Impfwilligen. Im Gesundheitsministerium schielt man aber schon jetzt auf den Rest und betrachtet etwa die bisher zurückhaltende Impfbereitschaft beim Bildungspersonal mit Sorge. Denn eine hohe Durchimpfungsrate wird letztlich dazu beitragen, die Pandemie in Schach zu halten.

Grüner Pass: In ihm soll alles gebündelt sein: der Nachweis über eine Impfung, ein negatives Testergebnis genauso wie eine zurückliegende Corona-Erkrankung. Auf EU-Ebene soll dieses Projekt bis Ende Juni umgesetzt werden und Reisen wieder ermöglichen. Doch auch im Inland könnten die Nachweise als Eintrittskarte zu Veranstaltungen, in die Gastronomie oder den Handel dienen, sobald das gesellschaftliche Leben wieder Fahrt aufnimmt. Die gesetzliche Grundlage dafür wurde allerdings jüngst durch die Opposition im Bundesrat bis Ende Mai blockiert.

Soziale Folgen: Als Gesundheits- und Sozialminister hat Mückstein gleich auch jenen Themenbereich im Haus, der die "Nebeneffekte" der Corona-Pandemie betrifft. Nicht nur die psychosozialen Probleme verschärfen sich in der Gesamtbevölkerung zusehends, auch im Bereich der Mindestsicherung wird das Ressort künftig gefordert sein.

Riesenbaustelle Pflege: Es gibt viele Bereiche, die durch Corona ins Hintertreffen gerieten. Doch in vielen hat sich die Situation dadurch bloß verschärft. So wartet die groß angelegte Pflegereform nach wie vor auf Umsetzung. (Vanessa Gaigg, Oona Kroisleitner, 19.4.2020)