Foto: AFP/OSCAR DEL POZO

Madrid – Mit einem 5:0-(2:0)-Heimsieg über La-Liga-Schlusslicht Eibar hat Atletico Madrid seinen Titelanspruch in der spanischen Fußballmeisterschaft am Sonntag untermauert. Doppelpacks von Angel Correa (42., 44.) und Marcos Llorente (53., 68.) sowie ein Treffer von Yannick Carrasco (49.) stellten den Kantersieg sicher, dank dessen Atletico wieder vier Punkte vor Lokalrivale Real an der Spitze liegt. Die "Königlichen" konnten aber noch am Sonntag (21.00 Uhr) in Getafe nachziehen.

Der FC Barcelona, der am Samstag mit dem 4:0 gegen Athletic Bilbao den Cupsieg zelebrierte, und in der Tabelle nun fünf Punkte hinter Atletico liegt, ist erst am Donnerstag zuhause gegen Getafe gefordert.

Schon zuvor hatte sich am Sonntag mit dem FC Sevilla ein Außenseiter im Titelrennen zu Wort gemeldet. Nach dem 2:1-Erfolg bei Real Sociedad fehlen Sevilla aktuell sechs Zähler auf die Spitze. (APA, 18.4.2021)