Ein Weg hinaus aus der Pandemie: das Impfen. Doch was kommt danach? Foto: APA/dpa/Kay Nietfeld

Im zweiten Corona-Jahr kann man sich einen Blick auf die Zeit nach der Pandemie erlauben. Was braucht es, um gut aus der Krise zu kommen, welche Entscheidungen sind notwendig? Und zwar in Gesellschaft, Politik und Wirtschaft? Welche neuen Wege können wir gehen, was müssen wir ändern? Das können Sie ab Freitag, 23. April 2021 im Schwerpunkt "Die Zukunft nach Corona" lesen.

Neue Wege oder alte Muster?

Was müssen wir als Gesellschaft sofort entscheiden und anpacken, um gut oder zumindest besser, als es die Konjunkturprognosen verheißen, aus der Krise zu kommen? Welche – auch radikalen – Innovationen wirken jetzt, in der Krise, plötzlich als gangbare Wege? Welche politischen und gesellschaftlichen Tabus müssen überwunden werden? Welche Menschen haben Ideen, die wir endlich hören sollten? Welche Alternativen gibt es zu offensichtlich nicht nachhaltigen Branchenmodellen – und wer trägt heute schon dazu bei, dass das Wirtschaftssystem dieses kleinen Landes nicht mehr so krisenanfällig ist?

Diesen Fragen und Themen widmet sich die Redaktion des STANDARD ab Freitag.

Alle Artikel des Schwerpunkts finden Sie in den darauffolgenden Tagen in diesem Ressort und am Samstag, 24. April 2021 in der Wochenendausgabe des gedruckten STANDARD. (red, 19.4.2021)