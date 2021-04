Platz 12

2014 brachte Volkswagen den e-Golf. Der Gedanke dahinter war ein spannender: Man wollte nicht einfach nur ein E-Auto im Programm haben, sondern den hauseigenen Topseller so umbauen, dass er genau so zu fahren und zu bedienen ist wie seine konventionell angetriebenen Geschwister. VW verzichtete auf großes Brimborium, klebte einfach ein "e-Golf"-Logo ans Heck und designte eigene Tagfahrlichter. Der Rest war Golf. Und so fuhr er sich auch.

Er hatte 100 kW, 136 PS Leistung, eine Norm-Reichweite von 300 Kilometer – in der Praxis waren es immerhin noch 250.

Platz 2 in Deutschland 2020

Das Unaufgeregte kam gut an. Noch 2020 war der e-Golf das am zweithäufigsten verkaufte E-Auto in Deutschland. In Österreich reichte es 2020 für Platz neun, 2019 für Platz fünf.

Inzwischen hat Volkswagen die Produktion des e-Golf, der in zwei Generationen gebaut wurde, eingestellt und lässt von den Bändern in der gläsernen Manufaktur nun den ID.3 laufen, auf den wir noch zu sprechen werden kommen. Auf den Tesla Model X, den Sie im Hintergrund des Bildes sehen, trifft das nicht zu. Sorry, Fanboys, aber ihr kommt schon noch zum Zug.