Ob in der Stadt oder auf dem Land – unschöne Gebäude gibt es, so weit das Auge reicht. Teilen Sie die schlimmsten Sichtungen im Forum!

Man weiß, dass man auf einer österreichischen Bundes- oder Landstraße unterwegs ist, wenn man durch Ortschaften fährt, in denen sich ein geschmackloses Haus an das andere reiht. Geschmack ist freilich subjektiv. Doch während manche Gegenden wie das Ausseerland oder weite Teile Vorarlbergs von einem vorwiegend einheitlichen Ortsbild geprägt sind, sind so manche in ihrer Farbe oder ihrem Baustil extrem auffälligen Gebäude in vielen anderen Regionen eine optische Herausforderung.

Schön bunt oder einfach nur schiach? Foto: elxeneize Getty Images/iStockphoto

Ich hab ein Haus, ein kunterbuntes Haus

Das Intro der Verfilmungen von Astrid Lindgrens "Pippi Langstrumpf" haben manche Menschen vielleicht etwas zu wörtlich genommen. Knallige Fassadenfarben und eigenwillige Hausformen sind das eine – Siedlungen aus monotonen weißen Einfamilienhäusern mit Flachdächern oder eigenwillig gestaltete Vorgärten das andere. Dieser User berichtet von seinen Eindrücken:

Aber nicht nur auf dem Land oder in Vororten gibt es Architektur- und Bausünden zu entdecken. Auch viele Städte gleichen mittlerweile einem bunten Fleckerlteppich aus unterschiedlichsten Baustilen. Dieser User äußert sich zu einem Beitrag über das Sonnwendviertel in Wien:

Welche sind für Sie die schlimmsten Architektur- und Bausünden?

Was sind absolute No-Gos bei Häusern? Sollte es Ihrer Meinung nach strengere Vorschriften in der Bauordnung bzw. dem Baugesetz geben? Diskutieren Sie im Forum! (mawa, 22.4.2021)