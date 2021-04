Am 30. April ist Doris Knecht im STANDARD-Buchclub "Lesezeichen" zu Gast, in dem es um Monika Helfers neuen Roman "Vati" gehen wird – lesen Sie mit

Monika Helfer, "Vati", € 20,60, 173 Seiten, Hanser Verlag, 2021. Foto: Hanser Verlag

Erst "Die Bagage", jetzt "Vati". Die schlichten Titel der Romane von Monika Helfer geben schon einen ersten Eindruck ihres Stils: knapp und gehaltvoll. In den gewählten Wörtern und Formulierungen stecken umfassende weitere Geschichten, für die es allerdings nicht mehr braucht als die präzise, einfache Sprache der österreichischen Autorin.

Autorin Monika Helfer. Foto: Isolde Ohlbaum

In ihrem Beststeller "Die Bagage" erzählte Monika Helfer die Geschichte ihrer Familie, die Geschichte der Moosbrugger, mit denen die meisten anderen im Bergdorf nicht viel zu tun haben wollen. Gerade so, als ob deren Armut ansteckend, als ob aber auch die soziale Unabhängigkeit der "Bagage" zu verführerisch wäre. In dieser Familiengeschichte erfahren die Leser*innen bereits viel über die Großmutter Helfers und somit auch über die zentralen Prägungen ihrer Mutter. "Vati" handelt nun von der Geschichte ihres Vaters, der ein Kriegsopfererholungsheim leitete, selbst ein Bein im Krieg verlor und ein Leben lang eine Leidenschaft für Bücher hegte.

"Lesezeichen"-Gast Doris Knecht, Autorin und Kolumnistin. Foto: Heribert Corn

Monika Helfer erzählt damit eine etwas andere Geschichte über Väter der Nachkriegsgeneration, eine Geschichte über einen "verschlossenen und dünnhäutigen" Mann, der "nur mit Lesen überleben konnte," wie Helfer selbst ihren Vater in diesem Interview beschreibt.

Die Schriftstellerin (unter anderem "Gruber geht", "weg") und Kolumnistin Doris Knecht wird uns bei der nächsten Folge von "Lesezeichen" ihre Eindrücke über Monika Helfers "Vati" schildern. (red, 22.4.2021)