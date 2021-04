Liebe Leserin, lieber Leser,

laut einer Untersuchung der Sicherheitsfirma Traced ist Whatsapp gefundenes Fressen für Stalker. Das liege am Statussystem des Messengers, das auch Dritten erlaube, den aktuellen Status eines beliebigen Users abzufragen. Dafür benötige man nur die Telefonnummer. Die App "Shelter" ermöglicht außerdem, nervige Android-Apps in ihre Schranken zu weisen. Und: Zwei Menschen sind in den USA bei einem Unfall mit einem vermutlich fahrerlosen Tesla ums Leben gekommen.



Shelter: Wie man nervige Android-Apps in ihre Schranken weist

Untersuchung: Whatsapp ist ein gefundenes Fressen für Stalker

Zwei Tote bei Unfall mit fahrerlosem Tesla in USA

Taxifahren ohne Taxameter: Uber kehrt nach Salzburg zurück

Mehr als Spotify: Apple Music zahlt Künstlern künftig einen Cent pro Stream

"Copy/Taste": Sat1 verwendet Namen von Lefloid-Kochserie für eigene Sendung

68-jähriger Kärntner verlor zehntausende Euro an Internetbetrüger