Foto: APA/EXPA/Hackl

Wien – Während in den Club-Gremien weiter an der Vermeidung des finanziellen Kollaps gearbeitet wird, will die Austria die Sorgen auf dem Spielfeld vergessen machen. Gegen die SV Ried haben die um die Lizenz bangenden "Veilchen" am Dienstagabend (20.30 Uhr) daheim den dritten Sieg im vierten Auftritt in der Qualifikationsgruppe im Visier. Der Abstieg auf sportlichem Weg wäre damit wohl endgültig gebannt. Die Innviertler sind unter Andreas Heraf aber noch ungeschlagen.

Peter Stöger sah schon an Wochenende "ein wichtiges Signal nach außen". Den 2:1-Sieg gegen Nachzügler St. Pölten bejubelten die Austrianer fast überschwänglich. Stöger gab an, sich schon lange nicht mehr so über einen Erfolg gefreut zu haben. "Ich bin zu lange dabei, dass ich weiß, welche Mechanismen sonst ins Laufen kommen", meinte er zwei Tage später.

Für Altach geht es am Dienstag (18.30 Uhr) im Heimspiel gegen die Admira um "big points". Mit einem Sieg können sich die Vorarlberger bereits um sieben Punkte vom Schlusslicht aus Niederösterreich absetzen. "Wir können viele Dinge noch gutrücken in dieser Saison. Die Admira ist ein Gegner, den wir zuhause schlagen möchten", stellte Trainer Damir Canadi klar.

Beim 0:0 am Samstag in Ried holten die Vorarlberger im siebenten Spiel unter Canadi den 13. Punkt, das Konto soll weiter aufgestockt werden. "Wir wissen, dass wir uns mit einer positiven Woche nach oben orientieren könnten", meinte Canadi im Hinblick auf die Heimpartien gegen die Admira und Hartberg (Samstag). "Speziell die zwei Heimspiele wollen wir unbedingt positiv bestreiten."

Für St. Pölten wird es im Abstiegskampf dagegen eng. Punktegleich mit Schlusslicht Admira wartet das Auswärtsspiel bei Hartberg (18.30), das die Tabelle anführt und auch bis zum Schluss auf dieser Position bleiben will. "Es ist noch lange nicht vorbei", war SKN-Coach und Sportchef Georg Zellhofer um Ruhe bemüht.

In 13 Spielen 2021 haben die "Wölfe" genau sechs Punkte geholt, auch die Trennung von Coach Robert Ibertsberger hat bisher lediglich zwei Niederlagen gegen Altach (0:1) und die Austria (1:2) gebracht. "Wir waren in beiden Partien nicht so weit weg", betonte Zellhofer, der auch Fortune vermisste. Stellvertretend nannte er den vergebenen "Sitzer" des späteren Eigentorschützen Alexander Schmidt in den Anfangsminuten des Austria-Spiels oder auch den Handselfer für "Violett", der seiner Meinung nach keiner war. (APA, red, 19.4.2021)

Aufstellungen für die 26. Runde der Fußall-Bundesliga (4. Rund der Qualifikationsrunde) am Dienstag (alle Spiele live auf Sky/noch keine Schiedsrichter-Besetzungen bekannt):

TSV Hartberg – SKN St. Pölten (Hartberg, Profertil Arena, 18.30 Uhr). Bisherige Saisonergebnisse: 2:2 (h), 3:3 (a)

Hartberg: Swete – Lienhart, Gollner, Luckeneder, Klem – Kainz, Nimaga – Horvath, Rep, Flecker – Tadic

Ersatz: Sallinger – Rotter, Ried, Horvat, Tijani, Rakowitz, Heil, Ertlthaler, Schmerböck, Chabbi

Es fehlt: Lema (Knie)

St. Pölten: Riegler – Servania, Steinwender, Maranda, Schulz – Luxbacher, Pokorny, Booth – Davies, Schmidt, Hugi

Ersatz: Strasser – Drescher, Majnovics, Blauensteiner, R. Ljubicic, Halper, Tetteh

Es fehlen: Tursch (Kreuzbandriss), Asadi (Mittelfußknochenbruch)

SCR Altach – FC Admira (Altach, Cashpoint Arena, 18.30 Uhr). Bisherige Saisonbegegnungen: 4:2 (h), 1:3 (a)

Altach: Kobras – Anderson, Zwischenbrugger, Dabanli, Bumberger, Karic – Fischer, Netzer, Haudum – Meilinger, Maderner

Ersatz: Casali – Wiss, Casar, Thurnwald, Tartarotti, Bukta, Stefel

Es fehlen: Schreiner (Sprunggelenksverletzung), Obasi (Achillessehnenriss), Edokpolor (Gehirnerschütterung)

Admira: Leitner – Aiwu, Bauer, Ostrzolek – Hausjell, Vorsager, Kerschbaum, Kronberger – Atanga, Wooten, Starkl

Ersatz: Hadzikic – Maier, Datkovic, Auer, Kadlec, Hoffer, Breunig

Es fehlen: Malicsek (gesperrt), Babuscu (Knie-OP), Tomic (Knöchelbruch), Rath (Patellasehne)

Fraglich: Datkovic, Kadlec

FK Austria Wien – SV Ried (Wien, Generali Arena, 20.30 Uhr). Bisherige Saisonergebnisse: 2:1 (h), 1:0 (a).

Austria: Pentz – Ebner, Handl, Zwierschitz, Poulsen – Martel, Demaku – Teigl, Fitz, Sarkaria – Djuricin

Ersatz: Kos – Madl, Wimmer, Jukic, Zeka, El Moukhantir, Monschein

Es fehlen: Pichler (gesperrt), Palmer-Brown, Schösswendter, Suttner, Grünwald (alle erkrankt)

Ried: Sahin-Radlinger – Meisl, Reifeltshammer, Boateng, Gragger – Bajic, Ziegl, Offenbacher, Wießmeier – Nutz, Grüll

Ersatz: Gütlbauer – Reiner, Lackner, Satin, Canadi, Schmidt, Gschweidl

Es fehlen: keine