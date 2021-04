"Im Zentrum" zu "Politik in der Krisenzeit" unter Corona, japanischer Journalist in Myanmar inhaftiert

Gedruckte Satire: Jan Böhmermann stellte am Freitag in seiner Sendung das Parodieheft "Freizeit Magazin Royale" vor. Foto: Screenshot/ZDF

Hier die Mediennews vom Montag:

Böhmermanns Klatschpresse-Coup: "Welcher Darm sind Sie?"

Privatisierung: Öffentlich-rechtlichem Rundfunk im Kosovo droht die Schließung

Hochkarätig, aber ratlos: "Im Zentrum" zu "Politik in der Krisenzeit" unter Corona

Pressefreiheit: Japanischer Journalist in Myanmar inhaftiert

Quoten: 772.000 sahen Formel-1-Grand-Prix in Imola auf ORF 1

Medienförderung: 700.000 Euro Förderung für Volksgruppenmedien

Deutschland: Produktionsstopp bei ARD-Telenovela "Rote Rosen" wegen Corona

Mitdiskutieren bei "Politik am Ring": Schule in der Krise – Was Corona mit der Bildung macht

TV-Tipps für Montag: Braunschlag, Es geschah am hellichten Tag, Hühnchen in Essig

Wir wünschen spannende Lektüre und einen erholsamen Abend!