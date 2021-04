Bei einer mehrstündigen Operation versuchten Ärzte, die Gebärmutter von Katharina Schabauer zu retten. Foto: imago images/Shotshop

Die Verzweiflung schleicht sich langsam in das Telefongespräch mit Katharina Schabauer ein. Zuerst fängt ihre Stimme an zu schwanken. Dann stockt sie mehrere Male kurz. Schabauer spricht weiter, reiht Erlebnis an Erlebnis. Bis sie stoppen muss, weil sie zu stark weint. Doch sie fasst sich. Sie spricht über ihre Erfahrungen mit einer gynäkologischen Behandlung – und darüber, welche Folgen das für sie hatte.

Wer mit Menschen über ihre Frauenärzt*innen spricht, hört oft Lobeshymnen und dass man "endlich" in guten Händen sei. Manchmal erzählen Frauen dann doch von den früheren Ärzt*innen und wo es geholpert hat. Dass Ärzt*innen Fragen zu Behandlungsschritten abgewimmelt hätten. Dass sie sich zu wenig Zeit nahmen. Dass die Frauen sich abgefertigt fühlten. Was sich durch die unterschiedlichen Erzählungen von negativen Erlebnissen zieht: das Gefühl, nicht ernst genommen zu werden. Dabei ist gerade die Gynäkologie ein medizinischer Bereich, der die Lebensqualität von Frauen und auch den Grad ihrer Selbstbestimmung stark beeinflussen kann. Sexualität, Schwangerschaften, Verhütung, Geburten oder auch schlicht der Zugang zum eigenen Körper werden dort verhandelt. Alles andere als Kleinigkeiten also.



Stress vor Urlaubsantritt

Auch Schabauer wandte sich nach der Geburt ihrer Tochter an einen Gynäkologen. Acht Wochen nach der Geburt ihrer ersten Tochter im Jahr 2015 hatte sich ein Rest ihrer Plazenta nicht aus ihrer Gebärmutter gelöst. Schabauers Gynäkologe nannte ihr zwei Behandlungsmöglichkeiten: ein Hormonpräparat, mit dem sie ihre Tochter aber nicht stillen könne, oder eine sogenannte Kürettage, eine Ausschabung ihrer Gebärmutter. Für Nachfragen oder lange Überlegungen blieb bei dem Termin am Spätnachmittag keine Zeit. "Er meinte, ich muss mich gleich entscheiden, ob ich das am nächsten Tag in der Früh um 6 Uhr machen lasse", sagt Schabauer, "weil er dann zwei Wochen in Urlaub ist und das sonst irgendwer macht."

Dass Stress vor dem eigenen Urlaubsantritt Auswirkungen auf Patient*innen hat, dürfte ein Sonderfall sein. "Genug Zeit für Patientinnen ist generell Thema", sagt aber Gunda Pristauz-Telsnigg. Sie ist Gynäkologin an der Universitätsfrauenklinik Graz und auch Präsidentin der Österreichischen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe (ÖGGG) mit etwa 1.700 Mitgliedern. "Wir versuchen natürlich, Patientinnen empathisch zu behandeln und ihnen so viel Zeit zu geben wie möglich", sagt die Medizinerin. Gleichzeitig arbeiten Ärzt*innen in einem System, das oft auf Effizienz schaut. So müssen etwa Kassenärzt*innen in ihren Sprechzeitigen möglichst viele Patient*innen behandeln.

Drohende Infektion

Schabauer fühlte sich nicht nur unter Druck gesetzt, weil ihr vertrauter Gynäkologe bald für zwei Wochen auf Urlaub wäre. Er erklärte ihr auch, dass eine Infektion drohe, falls der Plazentarest nicht entfernt werde. "Das will man nicht riskieren, wenn man ein kleines Baby daheim hat", sagt Schabauer. Sie entschied sich für den Eingriff. Heute sagt sie, sie habe unter Druck gestanden: "Ich war überhaupt nicht bereit für die Operation."

Dabei ist es wichtig, dass Frauen sich bei ihren Gynäkolog*innen wohlfühlen. Denn wie Pristauz-Telsnigg erklärt: "Für unsere Patientinnen sind wir neben dem Hausarzt die erste Anlaufstelle." So sollen Gynäkolog*innen bei verschiedensten gesundheitlichen Problemen, aber auch in der Prävention von Erkrankungen weiterhelfen.

Als sie Beschwerden hatte, ging auch Schabauer nach dem Eingriff wieder zu ihrem Gynäkologen. Denn nachdem sie ihre Tochter nach einem Jahr abgestillt hatte, setzte ihre Regelblutung nicht wieder ein, stattdessen hatte sie Schmerzen. Nach einer Untersuchung sprach der Gynäkologe zunächst von "Verwachsungen" in ihrer Gebärmutter. Schabauer recherchierte auf eigene Faust und stieß auf den Begriff Asherman-Syndrom. Das Syndrom beschreibt Verwachsungen und Verklebungen an der Gebärmutterwand – oft ausgelöst durch operative Traumen, etwa nach Kürettagen nach einer Geburt. Die Folge kann das Ausbleiben der Periode sein. Für Schabauer, die sich weitere Kinder wünschte, war aber weitaus schlimmer, dass ihre Fruchtbarkeit durch das Syndrom beeinträchtigt sein könnte. Ihr Gynäkologe bestätigte schließlich ihre Vermutung und diagnostizierte das Syndrom.

"Fast Luxus"

Laut der Patientenanwaltschaft Niederösterreich gibt es im gynäkologischen Bereich im Vergleich zu anderen medizinischen Fachrichtungen keine Häufung von Beschwerden. Auch Pristauz-Telsnigg hat nicht den Eindruck, dass es in ihrem Fachbereich zu mehr Problemen käme als in anderen. Vielmehr befasse sich die Gynäkologie mit sensiblen Themen. "Es liegt in der Natur der Sache, dass wir Frauen in einem sehr intimen und privaten Bereich betreuen", sagt die Gynäkologin. Das größte Konfliktpotenzial entstehe aber, wenn es Kommunikationsprobleme gebe. Umso wichtiger sei es, dass Frauen in Entscheidungen miteinbezogen werden.

Bei einem neuen Arzt fühlte sich auch Schabauer besser verstanden. In Hamburg fand sie in einer Privatklinik Ashmerman-Spezialist*innen. Ihr dortiger Arzt kritisierte seinen österreichischen Kollegen. Das Asherman-Syndrom sei durch die Kürettage des Gynäkologen enstanden. Die deutschen Ärzt*innen hörten der Niederösterreicherin vor allem zu. "Das war fast Luxus im Vergleich zum Krankenhaus hier", sagt Schabauer.

Dass Wahlärzt*innen generell im Vergleich zu Spitals- und Kassenärzt*innen mehr Spielraum haben, was den Zeitaufwand pro Patient*in angeht, sagt auch Pristauz-Telsnigg. "Der Wahlarzt kann seine Patientinnen selbst einteilen und etwa eine Stunde mit einer Patientin sprechen", sagt sie, "für diese Zeit kann er natürlich auch ein freies Honorar verlangen." Ein*e Kassenärzt*in rechne aber nach Leistungen ab – unabhängig davon, wie lange diese dauern.

Konflikte bei Geburten

Die Kosten für die deutsche Privatklinik zahlte Schabauer zunächst selbst. Insgesamt dreimal wurde ihre Gebärmutter dort operiert und die Verwachsungen entfernt. Weil der Eingriff nicht in Österreich durchgeführt werden konnte, erstattete die Krankenkasse Schabauer die OP-Kosten von rund 7.000 Euro. Weitere 3.000 bis 4.000 Euro musste sie selbst aber an Reisekosten für sich und eine verpflichtende Begleitperson bezahlen. Die Behandlungen waren körperlich und psychisch anstrengend für Schabauer. So musste sie monatelang einen Ballon in ihrer Gebärmutter tragen und starke Antibiotika und Hormone nehmen. Die Nebenwirkungen der Medikamente laugten Schabauer aus, der Ballon schränkte ihr Leben ein. Doch nach drei Eingriffen konnten die Ärzt*innen ihre Gebärmutter so weit wiederherstellen, dass Schabauer wieder schwanger werden konnte. "Aber die Schwangerschaft war von Anfang an komplikationsreich", sagt sie.

Auch Schwangerschaften, die mit weniger Komplikationen belastet sind, können für Konflikte zwischen behandelnden Frauenärzt*innen und Patient*innen sorgen. "Es gibt Situationen, wo wir als Ärztinnen unpopuläre Entscheidungen in Kreißsälen treffen müssen", sagt Pristauz-Telsnigg. Als Beispiel nennt sie, dass Mütter sich eine natürliche Geburt wünschen – aufgrund von Komplikationen aber ein Kaiserschnitt notwendig wird. Gynäkolog*innen tragen laut der Medizinerin nicht nur die Verantwortung für die Mutter, sondern auch für die Kinder. Es könne passieren, dass sich bestimmte Vorstellungen von einer Geburt nicht erfüllen, weil der behandelnde Arzt in einem Notfall zwischen Leben und Tod entscheiden muss.

Gebärmutter zum Zerreißen gedehnt

In einer Notsituation fand sich Schabauer nach nur 25 Schwangerschaftswochen wieder. Sie musste mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden. Die Ärzt*innen holten ihre zweite Tochter per Kaiserschnitt. "Dabei hat sich herausgestellt, wie schlecht der Zustand der Gebärmutter wirklich war", sagt Schabauer. Bei der Kürettage habe ihr Gynäkologe ihr fast die Gebärmutterwand perforiert. Durch die Schwangerschaft hatte sich das Organ fast zum Zerreißen gedehnt. Die Mediziner*innen hatten nach dem Kaiserschnitt Schwierigkeiten, die Blutungen am Organ zu stillen. "Die Ärzte fragten meinen Mann, ob ich meine Gebärmutter unbedingt behalten will", sagt Schabauer. Ihr Mann wusste, dass sie das wollte. Nach einer mehrstündigen Operation schafften es die Ärzt*innen: Die Blutung war gestillt, und Schabauer konnte ihre Gebärmutter behalten. Unter Tränen sagt sie heute: "Ich habe es den Ärzten hoch angerechnet, dass sie Energie in meinen Willen gesteckt haben." Auch nach dem Eingriff seien die Ärzt*innen freundlich und offen gewesen. "Das waren nicht nur Götter in Weiß", sagt Schabauer.

"Wir versuchen dieses Image loszuwerden", sagt Pristauz-Telsnigg mit Blick auf das Bild des allwissenden Arztes, der nur seine eigenen Ansichten anerkennt. Mehrmals wiederholt sie im Gespräch, dass Kommunikation und Verständnis der Schlüssel für die Behandlung von Patient*innen sind. "Es obliegt uns, hineinzuhören", sagt Pristauz-Telsnigg, "ich habe immer wieder die Erfahrung gemacht, dass Frauen ihren Körper kennen und sehr gut einschätzen können."

Folgen für das Kind

Schabauer spürt die Konsequenzen jener Kürettage vor über fünf Jahren noch heute. "Der Zustand meiner Gebärmutter ist unklar", sagt sie. Sie habe ihre Periode nur leicht, aber keine Schmerzen. "Dabei belasse ich es", sagt sie. Die frühe Geburt aufgrund der Gebärmutterschädigung hatte weitreichende Folgen für ihre kleine Tochter. Sie hatte zwei Gehirnblutungen in ihren ersten Lebenstagen. Lungenprobleme kamen hinzu. Die knapp Zweijährige hatte bisher zehn Operationen. Heute hat sie zwar Entwicklungsverzögerungen und Schwierigkeiten, mit ihrer linken Hand zu greifen. "Aber sie ist der volle Sonnenschein", sagt Schabauer.

Nach der Geburt ihrer zweiten Tochter hatte Schabauer wieder Plazentareste in ihrer Gebärmutter. Ihr neuer Gynäkologe klärte sie über die Behandlungsmöglichkeiten auf: Sie könne ein Hormonmedikament nehmen, den Rest operativ entfernen lassen – oder abwarten. "Dass da nicht sofort eine gefährliche Infektion entsteht, hat mir nach meinem ersten Kind niemand gesagt", sagt Schabauer. Sie sprach nach der zweiten Geburt offen mit ihren Ärzt*innen über ihre Befürchtungen und entschloss sich abzuwarten. Nach vier Monaten ging der Plazentarest ab – ganz ohne Eingriff. (Ana Grujić, 23.4.2021)